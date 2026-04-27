İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri, vatandaşlara yönelik çeşitli organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir etkinlik hamlesi Dikili Belediyesi'nden geldi. Dikili Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında çeşitli organizasyonlara imza atacak.

29 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Dikili Belediyesi Bando Takımı eşliğinde, Bülent Ecevit Meydanı'ndan tüm dans topluluklarıyla birlikte Atatürk Meydanı'na yürünecek. Saat 20.30'da Atatürk Meydanı'nda ise; birbirinden farklı gruplar sahne alacak. Bale, modern dans, hip hop, halk oyunları, belly dance, sirtaki, bachata, latin dansları ve whirling vatandaşlarla buluşacak.

Başkan Kırgöz'den paylaşım!

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "29 Nisan Dünya Dans Günü’nü, ilçemizde hep birlikte kutluyoruz.

Bülent Ecevit Meydanı’nda başlayacak kortejimizle Atatürk Meydanı’na yürüyor, ardından birbirinden renkli dans gösterileriyle bu özel günü birlikte yaşıyoruz.

Tüm hemşehrilerimizi bu güzel akşama bekliyoruz." dedi.