Son Mühür- Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yeni sezonun açılışında protokol koltuğunda oturmak yerine tarlaya, yani işin mutfağına girdi. Çiftçilerle omuz omuza verip traktörün direksiyonuna geçmiş ve sezonun ilk sürümünü doğrudan kendisi yaptı. Hem üreticinin derdini yerinde dinledi hem de toprağın bereketine ortak olmuş oldu. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yeni dönemin başlangıcını müjdeledi. Bu anlamlı başlangıçta duygularını paylaşan Kırgöz, "Toprağımızın bereketi, emeğimizin karşılığıyla buluşsun; yeni sezon tüm üreticilerimiz için kazançlı olsun" diyerek bereket dileklerinde bulundu.

Başkan, gıda güvenliğinin milli bir mesele olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin üreticimizin omuzlarına bindirdiği yükün farkındayız. Bu yük sadece çiftçimizin değil, hepimizin sofrasını ve geleceğini doğrudan etkiliyor. Küresel gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde, toprağına sahip çıkan her bir üreticimiz aslında bu ülkenin yarınlarını inşa ediyor. Bizler, yerelde her zaman olduğu gibi çiftçimizin de yanındayız ve bu zorlu şartları birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyoruz.”

"Çiftçinin emeğinin karşılığını aldığı Türkiye mümkün!"

"Amacımız; çiftçimizin tarlasına endişeyle değil, güvenle girdiği bir düzeni tesis etmektir. Yapılacak yeni planlamalarla, üretim maliyetlerini düşürecek adımları kararlılıkla atacak, mazot ve gübre gibi temel girdilerdeki vergi yüklerini hafifleterek üreticimize nefes aldıracağız. Tarımsal desteklerin hakkaniyetli ve zamanında yapıldığı, çiftçinin emeğinin karşılığını tam olarak aldığı bir Türkiye mümkün. Üreticimiz kazandıkça, soframızın bereketi de ülkemizin refahı da artacaktır"