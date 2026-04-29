Yaz aylarında turistik beldeler kalabalıktan nefes almazken İzmir'in en güzel sahil köyleri tam tersi bir resim sunuyor. Birinde sabah pazarından sebze alıp akşam karidesi limanda yiyebiliyorsunuz, bir başkasında Roma hamamının yanında denize girip çıkabiliyorsunuz. Aşağıdaki rota, hem günübirlik kaçamak planlayanlar hem birkaç günlük tatil arayanlar için işe yarayacak.

İzmir'in en güzel sahil köyleri arasında Urla'nın gizli yüzü

Urla deyince genelde merkez ve İskele aklımıza geliyor ama asıl güzellik biraz daha içeride. Özbek Köyü, sahile sıralanmış taş evleri ve bin yaşına yaklaştığı söylenen çınarıyla farklı bir atmosfer veriyor. Geçimini hâlâ balıkçılıktan sağlayan köyde levrek, çipura ve karides taze taze sofraya geliyor.

Hemen yanı başındaki Balıklıova ise yapılaşmaya kapalı olduğu için doğallığını korumayı başarmış. Salaş balık lokantaları, fırından çıkan un kurabiyesi ve kısa sahil şeridi günü çabuk geçirten bir kombinasyon oluşturuyor. Gülbahçe'yi de unutmamak lazım; denize neredeyse gömülü Roma hamamı tek başına yola çıkmaya değer bir detay.

Karaburun yarımadasında saklı koylar nerede?

Karaburun'a giden yol uzun ve virajlı, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ama vardığınızda hava değişiyor, deniz berraklaşıyor. Mordoğan'ı klasik bir balıkçı kasabası olarak hatırlayanlar var, son yıllarda merkezi biraz yoğunlaşmış olsa da çevredeki Çatalkaya ve Ardıç koyları hâlâ ferahlatıcı.

Saip Köyü, Karaburun'a yalnızca üç kilometre mesafede ama çok az kişi yolunu düşürüyor. Mübadeleden sonra nüfusu azalan köyün kır kahvesi, kahvaltıda servis edilen onlarca çeşit reçelle tanınıyor. Ildır da Çeşme tarafında benzer bir his veriyor; antik Erythrai kalıntılarının üstüne kurulu köyün gün batımı için Platon'un ünlü sözü hâlâ dilden dile dolaşıyor.

Dikili tarafında hangi köy göz dolduruyor?

Kuzeye çıkıldığında Bademli devreye giriyor. Karşısındaki Kalem Adası'na "Ege'nin Maldivleri" diyenlerin abartmadığını yerinde görüyorsunuz. Zindancık Koyu beyaz kumuyla yüzme için, Klik Koyu kamp için biçilmiş kaftan. Köyün tarihi milattan önceye uzanıyor ve zeytinlikleri arasında kaybolmak başlı başına bir program.