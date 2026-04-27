İzmir’in kuzey ilçelerinden biri olan Dikili açıklarında önemli bir operasyona imza atıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, lastik bot içinde olan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

Hareket halindeydi! Bot belirlendi

Olay, 26 Nisan sabahı erken saatlerde gerçekleşti. Bölgede devriye görevini yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mobil Kıyı Gözetleme Aracı'nın (DENİZ-101) aracılığıyla deniz üzerinde ilerleyen şüpheli bir lastik botu belirledi.

Durumun ihbar edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu intikal etti. Hareket halindeki bot kısa sürede ekipler tarafından durduruldu.

9’u çocuk 25 göçmen!

Ekiplerin botta yaptığı kontroller sonucunda, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu toplam 25 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Göçmenlerin farklı Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden geldikleri belirlendi.

Yakalanan kişilerin uyruklarının; Kongo, Senegal, Somali, Yemen, Kamerun ve Burundi olduğu ifade edildi.

Denizde bulunan göçmenler, ekiplerin çabaları sonucunda güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldılar. Sağlık kontrolleri ve ilk işlemleri tamamlanan göçmenler ilgili birimlere teslim edilmek üzere sevk edildiler.

İl Göç İdaresi’ne teslim!

Düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanırken, yasal süreçlerinin devam etmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

