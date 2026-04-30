27 Şubat 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan ve 12 Şubat’taki meclis kararına dayanan yeni Karayolları Trafik Kanunu, İzmir sokaklarında anarşiyi önleyecek. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik reform paketi, yüksek para cezaları ve uzun süreli araç bağlama gibi sert önlemler içeriyor.

• Yeni yasal düzenlemeler, yollardaki medeniyet seviyesini yükseltmeyi ve insan hayatını korumayı amaçlıyor.

Tescilsiz Araçlara İzmir Yollarında Darbe

Yenilenen kanunun İzmir'deki en sarsıcı maddelerinden biri, kayıt dışı araç kullanımına yönelik getirilen acımasız cezalardır. Herhangi bir ruhsat ibraz edemeyen veya plakası olmadan İzmir yollarına çıkan araç sahipleri, tam 46.000 Türk Lirası tutarında bir idari faturayla cezalandırılacaklar. Dahası, bu araçlar eksik evraklarını tamamlayana kadar trafikten süresiz olarak uzaklaştırılacak. Geçici trafik evraklarını veya geçici statüdeki plakaları kendi çıkarları doğrultusunda mevzuata aykırı kullanan sürücüler de 46.000 TL'lik bu büyük cezayı ödeyecek. İzmir'de bu sahtekarlığı veya kural tanımazlığı bir yıl içerisinde ikinci defa gerçekleştirenler için faturanın boyutu 140.000 TL'ye fırlayacak ve araçları 60 gün boyunca bağlanarak sahiplerine büyük bir ders verilecek.

Ticari Taşımacılıkta Disiplin ve Şerit İhlallerine Son

Liman kenti olması sebebiyle yoğun bir lojistik trafiğine sahip olan İzmir'de, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetimler de sertleşti. Hız sınırlayıcı donanımları veya takograf cihazları eksik olan otobüs ve kamyon şoförlerine 75.000 TL ceza kesilecek. Bunun yanı sıra, İzmir'in yoğun çevre yollarında ve caddelerinde sürüş disiplinini bozanlar da radarın altında. Sol şeridi adeta kendi mülkü gibi işgal eden, yolun sağından ilerlememe kuralını ihlal eden ve güvenli şerit değişimine uymayanlar çok ağır cezalarla karşılaşacak. Yayaların ve bisikletlilerin yoğun olduğu Kordon gibi alanlara, bisiklet yollarına veya trafiğe kapalı yaya bölgelerine aracıyla giren kural tanımazlara ise anında 5.000 TL ceza yazılarak kent içindeki uyum güvence altına alınacak.