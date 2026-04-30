İzmir'de iş arayan ve yeni bir meslek edinmek isteyen kadınlar için önemli bir istihdam projesi hayata geçiyor. Sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan yeni eğitim programı, kadınların sanayi ve üretim sektöründe de güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyor. Genç kadınlara hem teknik donanım kazandıracak hem de iş bulma süreçlerinde rehberlik edecek tamamen ücretsiz bu kurs, mesleki kalıpları yıkmaya hazırlanıyor.

TEKNİK EĞİTİM VE İŞE YÖNLENDİRME BİR ARADA

Konak Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü ortaklığıyla yürütülen proje, on sekiz ile otuz yaş arasındaki genç kadınları kapsıyor. Hem İşte Hem Eğitimde Programı çatısı altında düzenlenen kursa kabul edilen yurttaşlar, Konak İş Eğitim Merkezinde kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek. Katılımcılara kaynak tekniklerinden iş sağlığı ve güvenliğine, metal işlemeden üretim süreçleri ve kalite standartlarına kadar birçok alanda teorik ve pratik eğitim verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlara, mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlık sürecinde ve doğrudan istihdama katılımlarında rehberlik desteği sağlanacak.

"KADIN EMEĞİNİN KARŞILIK BULMASINI İSTİYORUZ"

Projenin önemine değinen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İnci Vakfı ile gerçekleştirdikleri bu ikinci iş birliğinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Kadınların iş hayatındaki görünürlüğünü artırmayı temel hedefleri arasına aldıklarına işaret eden Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadın belediye başkanı olarak Konak’ta göreve başladığımdan beri kadınların daha görünür olduğu, kadın emeğinin öne çıkarıldığı ve kadının her alanda eşit temsil edildiği bir vizyon oluşturduk. Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle de bu vizyonu hayata geçiriyoruz. Ülkede en büyük sorunlardan biri işsizlik. Özellikle kadınların iş sahibi olması, kadın emeğinin gerçekten karşılık bulması en çok istediğimiz şey.”

"KADINLAR HER İŞİ YAPABİLİR"

Mesleklerin cinsiyetlere göre ayrılmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Mutlu, sağlanan eğitim imkanlarıyla kadınların üretimde çok daha aktif rol alabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizlerin desteğiyle biz aslında bir fırsat eşitliği sunuyoruz. Diyoruz ki kadınlar her işi yapabilir. Yeter ki o eğitimi alabilsin, o fırsat eşitliği oluşturulabilsin. İsteğimiz, artık bizim ülkemizde de sizlerin desteğiyle kadın mesleği gibi bir tanımın literatürden kalkması ve kadınların her alanda kendisini göstermesi, istihdam edilmesi. Çok başarılı olacakları zaten kuşkusuz”

ÜCRETSİZ KURSA BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Kariyerine yeni bir yön vermek ve bu ücretsiz eğitim imkanından faydalanmak isteyen 18 ile 30 yaş aralığındaki kadınlar için başvuru süreci devam ediyor. İlgilenen yurttaşlar, kayıt işlemlerini on sekiz mayıs tarihine kadar belediyenin resmi başvuru adresi olan basvuru.konak.bel.tr üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.