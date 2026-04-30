Son Mühür/Osman Günden- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas'ın yaptığı Sıcak Bakış programında konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkta yaşanan şiddetin durdurulamadığını belirterek,

” Sağlık hizmeti sunan arkadaşımızın kasıtlı şekilde tedavi etmeme gibi düşüncesi olamaz. Kamuya bağlı hastanelerimiz var güçleriyle ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Evsiz hastalara dahi hizmet edebiliyorlar. Her türlü iş ve işlemde yapabiliyorlar. Bu öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu işlerin karşılığı insana verdiği huzur. Bir insanı sağlığına kavuşturmanın verdiği huzur kadar güzel bir şey olamaz. Hiç bir şekilde sağlık çalışanlarımızın ayağına taş değmesin diyoruz. Sağlıkta şiddeti uygulayan insan olamaz. Vatandaş biraz daha sakin olmalı, umarız herkes sağlıkta şiddetten uzak olur. “ ifadelerini kullandı.

“ Bir Sağlık Bakanının başarı kriteri hastalıkları önlemektir”

Nisan ayı sağlık haftasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Doğruyol, “Son yıllara bakıldığında pek çok ailede kanser hastası var. Sağlık Bakanlığı’nın asli görevi kanseri önlemek. İnsanların yedikleri, içitkleri, giydikleri ürünler kontrol edilmeli. Bir Sağlık Bakanının başarısı poliklinik sayısı artması değildir. Bir Sağlık Bakanının başarı kriteri ameliyat sayısı değildir. Bir Sağlık Bakanının başarı kriteri hastalıkları önlemektir. Bu kriterlerin gözden geçirilmesi lazım. Birinci bsamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerimizin elinin güçlendirilmesi lazım. Aile hekimi arkadaşlarımızın kendi nüfuslarına kayıtlı hastayla ilgili yedikleri, içtikleri, giydikleri, yaşam ortamları çok iyi şekilde irdelemeli ki vatandaş hasta olmasın. Bugün sağlık bakanlığı olarak gıda denetimlerinin yapılmadığı bir ortamdayız. Bu tedbirlerin mutlaka alınması lazım. Ortada bir gerçek var. Gıda ürünlerinin denetimini en iyi yapacak olan sağlık bakanlığıdır. Sağlık bakanlarının ilçe teşkilatları vardır. İlçe başkanlıklarının da çevre teknisyenleri vardır. Bunların yeniden masaya yatırılması lazım. Bizim insanımız hasta olmasın. Akıllı ilaç vermek insanların vücut dengesini bozmak özüm değildir. Önemli olan onu hasta etmemek. Ticari olarak baktığımızda dünyada silah sektörü ilk sırada ilaç sektörü ikinci sırada. Vatandaşı hasta etmemek birinci önceliğimiz olması lazım” dedi.

Uyuşturucyla mücadele konusuna da değinen Doğruyol “ Uyuşturucuyu ülkeye kim sokuyor önce ona bakmak lazım. İnsan sağlığına zarar veren bir şeyde daha tekin mücadeleler olması lazım” dedi.

“Asla pes etmeyeceğiz"



Sendikal faaliyetlerle ilgili konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol: “Hak aramayla ilgili sendika olarak biz her zaman doğrudan yanayız. Hiçbir vatandaşımızın dili dini ırkı bizi bağlamaz. Haksızlığa hukuksuzluğa uğrarsa bizi bağlar. O arkadaş sürgün edildiğinde bizi bağlar. Bazen haklı olduğunuzu anlatmakta güç çekiyorsunuz. Hatta olay tersine dönüyor. Bizi suçlu hale getirmeye çalışıyorlar. Asla pes etmeyeceğiz. Biz çalışıyorsak bir şeyler yapıyorsak gerektiğinde savcılığa gider ifade veririz, gerektiğinde mahkemeye çıkar kendimizi savunuruz. Adalet çok önemli. Adaletin hiç bir siyasi gücün elinde olmaması lazım. Hiç bir arkadaşımızı mağdur etmemek için çalışacağız. Biz bunun için varız. Haksızlık karşısında susamayız” diye konuştu.

”Kanuna aykırı şeyler”

Hastanelerde yapılan haksız görevlendirme ile ilgili görüşlerini dile getiren Doğruyol “ Pek çok personel geçici görevle başka yerde çalıştırılıyor. Bunlara mutlaka son verilmesi ve arkadaşların görev yerlerine dönmesi gerekir. Çünkü, Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde bir hemşire ayda on on bir nöbet tutarken, yirmi beş otuz hemşire Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde geçici görevle masa başında çalışamaz. Bu zaten kanuna aykırı şeyler. Bunların personel planlamalarının çok daha sağlıklı şekilde olmasında fayda var. Biz geciçi görevlendirmeler hiç yapılmasın demiyoruz. Ama yaptığınız geçici görevlendirmelerin ayakları yere bassın. Geçici görevlendirmeler kamu zararına neden oluyor” dedi.

"İzmir'de 3 yeni şube"

İzmir’de 3 No’lu şube açılmasıyla ilgili konuşan Doğruyol “Sinop, Kastamonu, Balıkesir Muğla gibi bazı illerimizden katılımlarımız oldu. Bu illerde varlığımız önemli. Bizim arkadaşlarımız hastane koridorunda yürüyüşü bile farklı olmalı. Bizim kimseye minnet borcumuz yok. Hiçbir siyasi partinin kontrolünde değiliz. Hiç kimseyle çıkar ilişkimiz de yok. İzmir’de 3 tane şubemiz oldu. Karabağlar, Buca ilçemizden itibaren Kiraz Beydağ ve Ödemiş tarafımızda yeni bir şube kurduk. O bölgeye hitap eden. Bu katılımlar bizim için önemli. Şubeler biizm için nemli. Bizim sayımız on binler olmayabilir ama doğru bildiğini yapmak her zaman çok önemli” diye konuştu.



“Ambulans her yerde görevdedir”

Paramedik ve ATT’lere gece ödemeleri alınmaması konusuna değinen Doğruyol “ 1 Ocak tarihinden itibaren bu arkadaşlarımızın gece mesai farkları ödenmesi gerekiyordu. Bunun için çalışmalarda bulunduk. Ve ödemeler yapıldı. 112 çalışanlarımız önemli. Diş ağrıyan hastaya gitmemeli. Bir başka vatandaşa zarar vermemek adına biz bunu söylüyoruz. Bir kriterin belirlenmesi lazım. O kriter çerçevesinde 112 ölüm riski bulundan vakalara gitmeli. Bundan dolayı 112'nin çalışma sistemini düzenlemekte fayda var. Ne geceleri var ne gündüzleri. Özellikle merkezde çalışan arkadaşlarımız günde yirmi beş otuz vakaya bakıyor. Bu arkadaşlarımızın değerini bilmek lazım. Vatandaşımızın hastane aciline girdiyse sakin olması lazım. Bir kaza yerine 112 acil arkadaşlarımız geldiyse olaya müdahale ediyorlar zaten, bu yüzden vatandaşın sakin olmaları lazım. Ambulans her zaman görevdedir. Ambulansın içinde hasta olmayabilir, ya hasta almaya gidiyordur, ya hasta bırakmıştır hastaneye, ya da görev yerine gidiyordur. Bu yüzden 112 lerin kırmızı ışıkta ceza almaması lazım. Buna bir düzenleme getirilmesi lazım. Ambulansı çağıran vatandaşın da bilinçli olması lazım. Hasta yakını ambulansa da alınmaz. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bu kurala uyulmalı. Hasta yakınları duygusal olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Aile hekiminin iş yükünü azaltmalı”

Aile hekimi yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili konuşan Doğruyol “ Aile hekimliğini biz bir türlü düzene koyamıyoruz. Genelde sağlık bakanlığının sopası aile hekimlerinin üzerinde. Son yönetmelikte bazı sıkıntılı durumlar mevcut. Onunla ilgili bizde çalışmalarda bulunuyoruz. Aile hekimleri konusunda en fazla yanlış yönlendirmelerden bir tanesi eski sağlık bakanımız Recep Akdağ döneminde 24 saat hekiminiz olacak diye billboarda asılan yazı. 24 saat hekim olabilir mi? Aile hekimlerinin iş yükünü artıracak şeyler değil, hafifletecek şeyler yapılmalı. Sağlık ocakları devlete devredildi. Sağlık ocaklarının hepsi kira ödüyor. Sağlık bakanlığının elindeki sağlık ocakları neden milli emlağa devredildi ?" diye konuştu.



”Neden satışa çıkarıyoruz?”

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bazı sağlık taşınmazlarının özelleştirilme kapsamına alınmasına ilişkin kararı eleştirerek, sağlık hizmetlerinin vatandaşın erişimine yakın noktada sunulması gerektiğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı kararı ile 32 ilde 71 tane arazi satışa çıkarılıyor. Şehir merkezlerinde gerek ilçe merkezlerinde bulunan bu hastane arazilerinin mutlaka sağlık kuruluşu olarak devam etmesi gerekir. Hatta şu an fiilen kullanılan pek çok bina bulunmaktadır. Bazı il sağlık müdürlüklerimiz bu hastanelerin ya da binaların halen aktif olarak kullanıldığıyla ilgili Sağlık bakanlığına yazı gönderdiği halde bu yazılara rağmen bu binaların özelleştirilme kapsamında satışa çıkarılması sağlıklı ve doğru değildir. Bu binaların en kötü ihtimalle sağlıklı hayat merkezi olarak kullanılabilir. Niye satışa çıkarıyoruz? Çünkü bizim sağlık bakanlığı bütçemizi Şehir hastaneleri sömürüyor. Şehir hastanalerinin çok büyük giderleri var. Bu giderleri karşılamakta sağlık bakanlığı zorlanıyor. Bunun içinde çözüm yolu olarak arazi satışına gidildiğini düşünüyoruz.

“Bizim ülkemizin şehir hastanesine ihtiyacı yok”

Biz her zaman şehir hastanelerine karşı olduk. Bizim ülkemizin şehir hastanelerine ihtiyacı yok. Bizim yeni devlet hastanelerine ve yeni eğitim araştırma hastanelerine ihtiyacımız var dedik. Şehir hastaneleri kamu özel işbirliğiyle yapılmasından dolayı çok paralar ödüyoruz. Şehir hastanelerinin acilen kamulaştırılması lazım. Kamudaki israfın önüne geçilmesi lazım. Çok büyük paralarımız gidiyor. “ dedi.





”Cezasını çekmeli”

Bornova devlet hastanesinde devam eden soruşturma ile ilgili konuşan Doğruyol “ Bir baş hekimi muavini arkadaş yurt dışındayken üç günlük rapor alıyor. Raporun belli standartları olur. Bu arkadaşın rapor aldığı hastaneden bir başka arkadaş CİMER’e şikayet ederek konuyu CİMER’e taşıyor.. Bunlar doğru şeyler değil. Cezasını çekmesi lazım. Haksızlık varsa doğrusu neyse o olması lazım” ifadelerini kullandı.

“Alın teri önemli”

Son olarak 1 Mayıs Emek ve Mücadele günü ile ilgili konuşan Doğruyol, “1 Mayıs çok önemli. Hele şu son günlerde madenci arkadaşlarımızın sokağa çıkıp yürümesi ciğerimizi yaktı. 1 Mayıs işçi bayramı bu yönden çok önemli. En azından yılda bir kez bunların hatırlanması çok önemli. İnsanların alanlara inmesi önemli. Alın teri çok önemli. Biz de alanlarda olacağız. Tüm vatandaşımızı bekleriz” diye konuştu.