Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, gece saatlerinden itibaren art arda meydana gelen depremlerle sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bölgede son 24 saat içinde bir dizi artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD verileri

AFAD kayıtlarına göre Sındırgı’da meydana gelen depremler ve büyüklükleri şu şekilde:

01.06 – 4,5

05.48 – 4,5

05.50 – 3,9

05.52 – 3,6

09.41 – 4,4

10.02 – 3,7 (7 km derinlikte)

Bu veriler, bölgedeki sismik hareketliliğin gece boyunca devam ettiğini gösteriyor.

Uzman uyarısı: “Girit-Rodos Hattı asıl risk”

Sındırgı’daki sarsıntıları değerlendiren Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, durumun normalin dışında olduğunu belirterek risklere dikkat çekti. Pampal, “Bölgede her gün 4-5 civarında deprem kaydediliyor. Bu yıl Ege’de benzer hareketlilik yaşandı. Sarsıntılar derinlerdeki magmatik aktivitenin yüzeye yansıması olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Pampal, Girit-Rodos hattındaki büyük deprem potansiyeline de vurgu yaptı: “Bu hat üzerinde geçmişte 7,5-8 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Mevcut hareketlilik, bu büyük depremlere hazırlık niteliğinde olabilir. Bandırma’dan Sakarya’ya uzanan kırılmamış faylar ve Konya-Karaman hattındaki segmentler de potansiyel risk taşıyor.”

Sarsıntıların süresi ve olası tehlike

Uzman, Sındırgı’daki artçı depremlerin uzun sürmesini beklemediklerini belirterek, asıl tehlikenin Girit-Rodos arasında olabileceğini söyledi. Pampal, “Büyük depremler 7-8 büyüklüğünde olabilir. Mevcut sarsıntılar bir ‘deprem fırtınası’ niteliğinde, ancak bölgedeki kırılmamış faylar uzun vadede 6 ve üzeri büyüklükte sarsıntılara yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.