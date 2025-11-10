Son Mühür- Türkiye'de gastronomi konusunda ilk akla gelen isim olan Vedat Milör, Antalya'da tattığı bir yemeğe yaptığı yorum nedeniyle zor günler geçiriyor.

''Soğanlı sarımsaklı, kuyruk yağlı bir yemeği tattıktan sonra ''Bayıldım buna. Böyle bir şeyi ancak Güneydoğu'da bulursunuz. Ya da herhalde eski Suriye'de. Şimdi yeni Suriyeyi düşünmek bile istemiyorum'' diyen Vedat Milör bir anda hem iktidara yakın medyada hem de sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Esad rejimine övgü mü?



Yeni Şafak gazetesinin ''Vedat Milor, Antalya'da gittiği bir lokantada Suriye'de Esed rejimine olan özlemini dile getirdi.'' sözleriyle paylaştığı haber sonrası Milör'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Politik değil, insani bir cümle...



''Suriye tıpkı Antakya ve Urfa gibi olağanüstü bir mutfak kültürüne sahiptir. “Yeni Suriye’yi düşünmek bile istemiyorum” derken, yaşanan onca acı ve yıkım sebebiyle o zengin kültürün de aldığı ağır darbelere duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Bu söz politik değil, insani bir cümledir'' diyen Vedat Milör,

''Cümlemi bağlamından koparıp kötü niyetle beni eski rejim destekçisi gibi göstermeye çalışanları kınıyorum.'' mesajı verdi.

