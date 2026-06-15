Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in önemli yapılarından biri olan Karşıyaka’daki Latife Hanım Köşkü, geçirdiği 30 Ekim depreminin izlerini silmeye hazırlanıyor.

Yapının güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber, özgün yapısı korunarak yürütülen restorasyon sürecinde çalışmalar hız kazandı.

Deprem sonrası binada gerçekleştirilen teknik incelemelerde, taşıyıcı ahşap aksamlarda ciddi çürüme tespit edilmesi "kapsamlı onarım" sürecini zorunlu hale getirdi.

Ekipler şu anda yapının iskeletini ayakta tutan taşıyıcı sistemi sağlamlaştırırken, tarihi dokuyu yansıtan ahşap doğramaları da orijinaline sadık kalarak elden geçiriyor.

"Aslına uygun şekilde ayağa kaldırmak en büyük sorumluluğumuz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çalışmaları bizzat yerinde gözlemleyerek sürecin her aşamasını yakından takip ediyor. Ünsal, konuya dair yaptığı açıklamada,

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın ailesine ait olan ve annesi Zübeyde Hanım’ın ömrünün son günlerini geçirdiği bu köşk, bizim için paha biçilemez bir manevi miras.

Depremin ardından güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatmak zorunda kaldığımız bu tarihi yapıyı, aslına uygun şekilde ayağa kaldırmak en büyük sorumluluğumuz.

Bu süreçteki iş birliği ve destekleri için İzmir Valiliğimize teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden ziyarete açarak, kentimizin hafızasındaki bu özel mekanı eskisinden daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

120 günlük takvim

Restorasyon sürecini hızlandırmak için alışılmışın dışında bir yöntem izleniyor. Köşkün bahçesine özel bir atölye kuruldu; ihtiyaç duyulan ahşap parçaların dışarıdan gelmesini beklemek yerine, doğrudan doğrudan alanda üretilmesi sağlanıyor.

Mayıs ayında yüklenici firmanın sahaya girmesiyle başlayan süreç, 120 günlük bir plan dahilinde ilerliyor. Bu sürenin sonunda inşaat işleri bitecek, sonrasında dekorasyon aşamasına geçilerek köşk tekrar kapılarını halka açacak.

30 Ekim 2020 depreminde kapılarını kapatmıştı

2005 yılında belediye tarafından kamulaştırılıp aslına uygun şekilde restore edilen köşk, 2008’de bir "Anı Evi" olarak hizmet vermeye başlamıştı. 2016 yılında ise özel müze statüsüne kavuşmuştu.

30 Ekim 2020 depremiyle beraber güvenlik nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan müzedeki o dönemki tüm tarihi eşyalar ve balmumu heykeller, zarar görmemeleri için Karşıyaka Belediyesi ekiplerince titizlikle kaldırılıp depolara taşınmıştı.