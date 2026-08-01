Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Karşıyaka Belediyesi, ofiste egzersiz uygulaması kapsamında eğitim semineri düzenledi. Yakın zamanda başlattığı uygulama kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nce düzenlenen eğitimde, çalışma saatleri içinde rahatlıkla uygulanabilecek egzersiz hareketleri ve sağlıklı çalışma koşulları anlatıldı. Seminer, Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşirken eğitimleri ise fizyoterapist Hande Çevikkol verdi.

Video ile de desteklenecek

Özellikle belediyenin hizmet birimlerine çalışan personellerin katılım gösterdiği seminerde, insan bedeninin yapısı, uzun süre hareketsiz kalma ve masa başı çalışmanın kas ve iskelet sistemi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ele alındı. Çalışma saatleri içinde uygulanacak küçük ama etkili hareketlerle daha ağrısız, konforlu ve verimli çalışma koşulları oluşturulabileceği aktarıldı. Önümüzdeki süreçte, masa başında yapılabilecek egzersizlerin uygulamasını anlatan rehber videolar da hazırlanarak personelle paylaşılacak. Böylece çalışanlar, gün içinde kendi kendilerine yapabilecekleri hareketlerle bedenlerini koruyacak.

“Sağlıkları hizmet kalitesini doğrudan etkiliyor”

“Mesai öncesinde başlattığımız ofis egzersizleri uygulamasının ardından, şimdi de bu sürecin bilimsel ve pratik altyapısını çalışanlarımızla buluşturuyoruz” mesajı veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Masa başı çalışmanın getirdiği fiziksel olumsuzlukların önüne geçmek, gün içinde yapacağımız küçük ve etkili hareketlerle mümkün. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı, sunduğumuz hizmetin kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkiliyor. Önümüzdeki süreçte paylaşacağımız uygulama videolarıyla da bu zindelik hareketini sürdürülebilir kılacağız. Her bir çalışanımızın güne daha sağlıklı, zinde ve yüksek motivasyonla başlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.