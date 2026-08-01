31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı unvanını alan Burcu Köksal'ın parti değişikliği siyaset arenasında geniş yankı buldu. Hukukçu kimliğiyle tanınan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde dört dönem milletvekilliği yapan siyasetçinin yaşam öyküsü, eğitim geçmişi ve meclis çalışmaları yerel yönetime geçişiyle birlikte yeni bir döneme girdi.

BURCU KÖKSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1980 yılında Afyonkarahisar'da doğan Burcu Köksal, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirdi. Mezuniyetinin ardından memleketine dönerek Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı.

Meslek hayatı boyunca sivil toplum kuruluşlarında çeşitli sorumluluklar üstlendi. Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Staj Komisyonunda aktif görev aldı. Adliye koridorlarındaki mesaisinin yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Atatürkçü Düşünce Derneğinin yürüttüğü faaliyetlere katıldı.

BURCU KÖKSAL SİYASİ KARİYERİNDE HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENDİ?

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisinde adım atan Köksal, TBMM'de 25, 26, 27 ve 28. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili sıfatıyla meclise girdi. Parlamento mesaisi boyunca TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği yaptı.

Mecliste Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda çalıştı. Araştırma komisyonlarında özellikle çocukların istismardan korunması ve aile yapısının güçlendirilmesi üzerine hazırlanan yasal düzenlemelerin süreçlerini yönetti.

BURCU KÖKSAL HANGİ PARTİLİ?

Siyasi arenada uzun yıllar CHP saflarında yer alan Burcu Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Siyasette yaşanan son gelişmelerin ardından partisinden ayrılıp AK Parti'ye katıldı.

Belediye başkanlığı çalışmalarını artık AK Parti çatısı altında sürdürüyor. Yasin Köksal ile evli ve bir çocuk annesi olan Köksal, kentteki altyapı ile sosyal belediyecilik projelerini yönetmeye devam ediyor.