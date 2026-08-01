Gonca Kavaklıoğlu, temmuz ayının son günlerinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Vefatın ardından adı arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Yaşamına dair merak edilenler de gündeme taşındı.

Cenaze töreni Ankara'da düzenlendi

Son yolculuğuna uğurlama programı Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleşti. Törene devlet protokolünden çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, bürokratlar ve askeri yetkililer saf tuttu. Kalabalık bir vatandaş topluluğu da aileyi yalnız bırakmadı.

Ankara'daki törenin ardından naaş Niğde'nin Bor ilçesine götürüldü. Defin işlemi Acıgöl Mezarlığı'nda tamamlandı.

Gonca Kavaklıoğlu kaç yaşındaydı ve nereliydi?

Hayatını kaybettiğinde 64 yaşındaydı. Basına yansıyan bilgilere göre iki çocuk annesiydi.

Doğum yerine ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir kayıt bulunmuyor. Ailesinin, eşinin memleketi olan Niğde'nin Bor ilçesiyle güçlü bağları olduğu biliniyor.

Defnedildiği yerin de aynı ilçe olması, bu bağın somut bir yansıması sayıldı. Aile, uğurlama sürecini memleket toprağında tamamlamayı tercih etti.

Hakkında sınırlı bilgi paylaşıldı

Kamuoyunda daha çok eşinin siyasi görevleri üzerinden tanınan bir isimdi. Özel yaşamını göz önünde sürdürmemeyi tercih eden bir çizgi izledi.

Eğitim hayatı, mesleği ve kariyerine ilişkin doğrulanmış resmi kayıtlar paylaşılmadı. Herhangi bir kamu görevi ya da özel sektör pozisyonuna dair açıklama da yapılmadı.

Vefat nedeni konusunda resmi makamlardan kapsamlı bir bilgilendirme gelmedi. Bazı haber kaynaklarında uzun süreli bir rahatsızlıktan söz edilse de bu ayrıntılar teyit edilmiş bilgi niteliği taşımıyor.

Aile, sürecin başından itibaren sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmamayı seçti. Bu tercih, kamuoyunda dolaşan bilgilerin büyük bölümünün doğrulanamamasına yol açtı.

Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti'nin önceki dönem Niğde milletvekilleri arasında yer aldı. Halen Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Aileye siyaset, bürokrasi ve askeri çevrelerden yoğun taziye mesajı iletildi.