Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenlemeyle taban aylık tutarı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Yasal sürecin tamamlanması, temmuz ayı olağan ödeme takvimine yetişmediği için bazı SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını eski tutar üzerinden aldı. Emekli aylıklarına yüzde 17,76 oranında zam uygulanmasının ardından kök aylığı taban tutarın altında kalan ve maaşını 20 bin TL olarak alan emekliler için 3 bin 552 TL'lik ek ödeme süreci başladı.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞLARI NEDEN EKSİK YATTI?

Sosyal Güvenlik Kurumu olağan takvimine göre SSK emeklileri aylıklarını her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor. Taban aylığı artıran yasa yürürlüğe girmeden önce maaş günleri gelen emekliler aylıklarını 20 bin TL üzerinden aldı. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla bu emekliler için 3 bin 552 TL tutarında fark oluştu.

3 BİN 552 TL EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak 3 bin 552 TL'lik fark ödemesi için SGK henüz kesin bir tarih açıklamadı. Kurum, fark tutarlarının hesaplara aktarılacağı ek ödeme takvimini hazırlıyor. Hak sahiplerinin net tarihi öğrenmek için SGK'den gelecek resmî açıklamayı beklemesi gerekiyor.

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI ÖDENDİ Mİ?

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki hak sahiplerinin 2026 yılı temmuz dönemi zam farkları 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yattı. SGK, bu kapsamda emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar TL ödedi.