Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) tarafından grçekleştirilen yıl sonu etkinlikleri, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen final programıyla noktalandı. İki hafta boyunca süren etkinliklerde tiyatrodan müziğe, danstan sahne performanslarına kadar birçok sanat dalı sanatseverleri bir araya getirdi.

Kursiyerlerden sanat şöleni!

Yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde ASEV kursiyerleri uzun zamandır hazırlamış oldukları gösterileri sahneleme fırsatını elde etti. Çocuk tiyatrosu, yetişkin tiyatrosu, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, dans ve müzik performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yoğun katılım yaşandı!

Etkinliklerin kapanışı dans gösterileriyle yapıldı. Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen final gecesine vatandaşlar yoğun talep sundu. Salonun tamamen dolu olduğu programda, artan katılım sebebiyle izleyiciler için ek oturma alanları yaratıldı.

Serkan Acar’dan kursiyerlere tebrik!

Final gecesinde açıklamalarda bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, etkinliklerde emeği geçen kursiyerlere ve eğitmenlere tebriklerini iletti. Sanatın toplum üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapan Başkan Acar, yıl boyunca özveriyle emek veren kursiyerlerin başarılı performanslar ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

“Birlik ve beraberliği güçlendiriyor”

Aliağa Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, birlik ve beraberlik mesajını iletti. Belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerine önem vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Acar, sanatın insanları bir araya getiren önemli bir güç olduğunu belirtti.