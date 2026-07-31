Dışarıda 2 bin, İZMAR'da 650 TL! İzmir'in o ilçesinde 23'üncü şube açıldı!

Sofyan Amrabat Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sofyan Amrabat hangi takıma gidiyor?

Yıldıray Demirkaya kimdir, nasıl hayatını kaybetti? Merter'in tanınan ismi için taziye mesajı

Otomatik vites kullanan milyonlarca sürücü L modunun bu özelliğini ilk kez öğreniyor

İzmir'de dikkat çeken ayrışma: Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer ve Cemil Tugay üç farklı yolu seçti

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşiyor mu?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? 2026 başvuru şartları neler?

Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kadıköy randevusunun tarihi belli oldu

İzmir ekibi Karşıyaka Basketbol, transferi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımla duyurdu. Açıklamada, Yavuz Gültekin'e yeşil-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileği iletilerek kulübe hoş geldin mesajı verildi.

Türkiye'ye dönüşü sonrasında Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'da oynayan başarılı basketbolcu, geçtiğimiz sezon ise Bursaspor Basketbol kadrosunda kendine yer buldu.

Basketbol kariyerinde hem yurt dışında hem de Türkiye'de farklı takımların formasını giyen Yavuz Gültekin, ABD'de Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros ekiplerinde forma giydi.

Böylece Karşıyaka, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde ilk transfer hamlesini yapmış oldu.

2026-2027 sezonu hazırlıklarını devam ettiren İzmir ekibi Karşıyaka Basketbol, transfer çalışmalarına ilk imzayla start verdi. Kulüp, gerçekleştirmiş olduğu açıklamayla Yavuz Gültekin'in yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini kamuoyuna duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.