2026-2027 sezonu hazırlıklarını devam ettiren İzmir ekibi Karşıyaka Basketbol, transfer çalışmalarına ilk imzayla start verdi. Kulüp, gerçekleştirmiş olduğu açıklamayla Yavuz Gültekin'in yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini kamuoyuna duyurdu.
Böylece Karşıyaka, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde ilk transfer hamlesini yapmış oldu.
Önemli takımlarda forma giydi!
Basketbol kariyerinde hem yurt dışında hem de Türkiye'de farklı takımların formasını giyen Yavuz Gültekin, ABD'de Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros ekiplerinde forma giydi.
Türkiye'ye dönüşü sonrasında Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'da oynayan başarılı basketbolcu, geçtiğimiz sezon ise Bursaspor Basketbol kadrosunda kendine yer buldu.
'Hoş geldin' mesajı!
İzmir ekibi Karşıyaka Basketbol, transferi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımla duyurdu. Açıklamada, Yavuz Gültekin'e yeşil-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileği iletilerek kulübe hoş geldin mesajı verildi.