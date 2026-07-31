Son Mühür- Karşıyaka Spor Kulübü’nün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki kullanım alanının belediye tarafından sonlandırılmasına tepki gösteren AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal, yaşananların Karşıyaka'nın ortak değerlerine zarar verdiğini belirtti. Basit bir idari karar olmadığını ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün bu şehrin, hafızası, onuru odluğunu dile getiren Ünal şu açıklamalarda bulundu:

“Daha önce Fan Zone sözleşmesini iptal eden, Mavişehir’deki kulüp binasının tahliyesini isteyen anlayışın bugün de Karşıyaka Spor Kulübü’nü Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki odasından çıkarması artık tesadüf değildir. Bu, Karşıyaka Spor Kulübü’ne yönelik sistematik bir anlayışın sonucudur.”

"Akıl tutulması"

Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’ın sık dile getirdiği 'Ben Karşıyakalıyım' sözlerine karşılık da söylemleri olan Ünal açıkalmasına şöyle devam etti:

“Her fırsatta ‘Ben Karşıyakalıyım’ diyen Sayın Behice Yıldız Ünsal’a sormak istiyorum; Karşıyakalılık, Karşıyaka Spor Kulübü’nü kendi salonundaki odasından çıkarmak mıdır? Karşıyakalılık, bu kentin en önemli marka değerine sırt çevirmek midir? Narlıdere’de ikamet edip her fırsatta Karşıyakalılık üzerinden siyaset yapan bir belediye başkanının, Karşıyaka’nın ortak değerlerine bu kadar uzak kalması düşündürücüdür. Karşıyakalılık söylemle değil, Karşıyaka’nın değerlerine sahip çıkmakla olur. Kent A.Ş. işçileri aylarca maaş beklerken, esnaf verilen sözlerin tutulmasını beklerken, Karşıyaka’nın kronik sorunları çözüm beklerken belediye yönetiminin enerjisini Karşıyaka Spor Kulübü ile uğraşmaya harcaması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. "

"Belediye yönetimini bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum"

Açıklamasının sonunda belediye yönetimine çağrıda bulunan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

“Karşıyaka Spor Kulübü hiçbir siyasi anlayışın hedefi olamaz. Bu kulüp Karşıyaka’nın ortak vicdanıdır, ortak gururudur. Belediye yönetimini bu yanlıştan dönmeye ve Karşıyaka’nın değerleriyle kavga etmek yerine onlara sahip çıkmaya davet ediyorum.”



