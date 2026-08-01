Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de kısa mesafe (indi- bindi) ücretinin 210 TL olarak uygulandığı mevcut tarife devam ederken, taksi ücretlerine yeni bir zammın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul’da yapılan ulaşım ve taksi ayarlamalarının ardından İzmirli vatandaşlar ve esnafın gözü yeniden oda yönetimine çevrildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksimetre tarifeleriyle ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu.

“Gündemimizde zam yok”

Halihazırda yeni bir tarife çalışmasının veya zam hazırlığının bulunmadığını belirten Oda Başkanı Özkan, İstanbul’un geçtiğimiz günlerde taksimetre tarifelerinde bir düzenlemeye gittiğini hatırlatarak, “ Şuanda bizim gündemimizde zam yok. İstanbul geçtiğimiz günlerde bir ayarlama yaptı. İzmir’de gündemimizde böyle bir ayarlama söz konusu değil” diye konuştu.

Akaryakıttaki dalgalanmaya dikkat çekti

Ekonomideki konjonktürel duruma dikkat çeken Özkan, maliyet kalemlerindeki hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan anormal iniş çıkışlara işaret eden Özkan şu değerlendirmeyi yaptı;

“Coğrafya ve dünyadaki ekonomik konjonktürden dolayı akaryakıt fiyatlarında anormal iniş çıkışlar var. Bir gün önce ve dün itibariyle akaryakıta 3.71 kuruş zam geldi. Doğal olarak bunların sürekli olarak artış eğiliminde devam ederse tabi ki biz de gözden geçireceğiz. Mevcut koşullara göre böyle bir düşüncemiz şuan için yok”