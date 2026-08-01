Son Mühür / İzmir, Ağustos sıcaklarıyla yüzleşmeye hazırlanıyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte İzmir genelinde sıcaklıklar etkisini iyiden iyiye artırmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son paylaştığı verilere göre, İzmir’de önümüzdeki beş gün boyunca hissedilecek sıcaklık değerleri belli oldu. Buna göre; İzmir’de önümüzdeki beş gün boyunca rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, termometreler ise özellikle kentin iç kesimlerinde 40 dereceleri görecek.

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak?

İzmir genelinde bu hafta sonu yaz sıcaklıkları etkisini bir hayli artırıyor. Verilere göre; bugün (1 Ağustos 2026 cumartesi) ve yarın kent merkezi ve kıyı kesimlerinde oldukça kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. İzmir’in iç kesimlerinde sıcaklık dalgası ise erken saatlerden itibaren kendini göstermeye başlayacak.

Yeni haftanın başında ise rüzgarlı hava yerini az bulutlu ve açık bir gökyüzüne bırakacak ancak bu kez de sıcaklıklar artmaya başlayacak. 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günü İzmir’in 30 ilçesinde de sıcaklık seviyeleri doruk noktasına resmen ulaşacak. İzmir’in metropol ilçeleri Konak, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere’de hafta sonu sıcaklıklar 20 ila 38 derece arasında seyredecek ve hava rüzgarlı olacak. Hafta ortasına doğru ise termometreler 36 ila 38 derece bandında gelip gidecek.

İzmir’in sıcağında serinlik arayanlar bu ilçelere!

İzmir’in bunaltıcı sıcağında serinlik arayanlar için ise adresler belli oldu. Kentin turizm noktalarında rüzgarın etkisiyle de sıcaklık daha az hissedilecek. Aliağa, Dikili, Çeşme, Foça, Karaburun, Seferihisar ve Urla’da sıcaklıkların 30 ila 36 derece arasında seyretmesi beklenirken özellikle Çeşme ve Foça’da rüzgarlı ve az bulutlu hava tatilcilere ferah bir nefes aldıracak.

Kentin iç kesimleri ise bu hafif esintiden nasibini alamayacak.

İzmir’in iç kesimlerinde ise termometre tamamen kırmızı. Bayındır ve Tire’de 39 ila 40 dereceyi bulan sıcaklıklar epey terletecek. Beydağ, Kemalpaşa, Bergama, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Selçuk, Ödemişi ve Torbalı’da da sıcaklık değerleri 36 iila 39 derece arasında.

İşte, İzmir’de ilçe ilçe ve gün gün hava durumu…