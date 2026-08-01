İzmir’in başarılı Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, renklerine bir sporcuyu daha kattı. İzmirli 26 yaşındaki basketbolcu kısa forvet Yavuz Gültekin’i kadrosuna dahil eden ekip, konuyla ilgili gelişmeleri kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşil-kırmızılı Karşıyaka Basketbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yavuz Gültekin Karşıyaka’mızda. Kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom takımlarında forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise Bursaspor Basketbol’da tamamlayan Yavuz Gültekin, 2026-27 sezonunda Karşıyakamızın formasını giyecek” denildi.

Kulüp ayrıca mesajında, “Yavuz’a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yavuz Gültekin kimdir?

Yavuz Gültekin, 17 Temmuz 2000 tarihinde İzmir’de doğdu. Kısa forvet pozisyonunda oynayan Türk basketbolcu Gültekin, daha önce Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor forması giyerek çok sayıda maça çıktı. Kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom gibi başarılı takımlarında görev alan basketbolcu, Bursaspor’da oynarken yeşil-kırmızılı ekiple oynadığı maçlarda da dikkatleri üzerine topladı.