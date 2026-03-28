Denizli’de fırtınanın devirdiği çam ağacı, Uçaklı Okulun simgesi uçağın üzerine düştü. Kaidesinden kayan uçak zarar görürken, ortaya çıkan görüntü rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi.

Kentin simgesi zarar gördü

Denizli’de etkili olan şiddetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, kentin simgelerinden biri daha zarar gördü. Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde sergilenen ve uzun yıllar "uçaklı okul" olarak bilinen yerleşkenin sembolü haline gelen uçak, fırtınada devrilen çam ağacının hedefi oldu.

Kuyruk kısmında hasar meydana geldi

Kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen çam ağaçlarından biri uçağın kuyruk bölümüne çarptı. Kuyruk kısmına binen yükün etkisiyle uçak bulunduğu kaideden kayarak öne havaya doğru kalktı. Uçağın kuyruk kısmında hasar meydana geldi.