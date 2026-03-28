Denizli’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ağaçları devrilmesi sonucu araçların üzerine devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Ağaçların devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Farklı birçok noktada ise ağaç devrilmeleri yaşandı. Çatılardan düşen çanak antenler, devrilen ağaçlar çevresinde bulunan araçlara da zarar verdiği görüldü.

Rüzgarın şiddetini daha da arttırdığı anlarda ise vatandaşlar yürümekte zorlandı. Ayrıca bir işletmenin tentesi rüzgar nedeniyle düştü. Bir aracın ise devrilmesi sonucu iki araca zarar verdi.