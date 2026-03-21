Çivril–Dinar karayolunda meydana gelen kazada, Koçak K. idaresindeki 35 CFR 30 plakalı otomobil ile Ayşe Ş. yönetimindeki 20 TD 797 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Halide M. ve Döne Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Çameli’de ikinci kaza

Öte yandan Çameli–Denizli karayolunda meydana gelen başka bir kazada da iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İki yaralının durumu ağır

Edinilen bilgilere göre, Çameli’deki kazada yaralanan kişilerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Her iki kazaya ilişkin olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.