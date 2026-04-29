Denizli’nin Çivril ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken, 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

Araç kontrolden çıktı!

Kaza, Çivril-Uşak karayolu Cabar mevkiinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, 27 yaşındaki Ahmet Tozan kontrolündeki 20 LC 222 plakalı otomobil, Çivril’den Uşak yönüne gittiği esnada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda kontrolden çıktı. Araç takla atarken, orta refüjde durabildi.

Ekiplerden yoğun çaba!

İhbarın ardından olay yerine; jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıların ilk müdahaleleri gerçekleştirildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Tozan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 4 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.

