Uşak’ın Banaz ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki çalılıklara çarparak duran bir traktörün sürücüsünün hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsü Ekrem Çakmak’ın (59) av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze morga kaldırıldı

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ekrem Çakmak’ın cenazesi otopsi işlemleri için Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, Çakmak ile aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.