Denizli’nin Çivril ilçesinde son zamanların en büyük dolandırıcılık iddialarından birisi yaşanıyor. İlçede neredeyse 30 yıldır esnaflık yapan bir esnafın, vatandaşlara ait yüklü miktarda altınla ortadan kaybolması ortalığı karıştırdı.

Ortadan kayboldu

Sabah saatlerinde iş yerinin açılmadığını fark eden vatandaşlar, gün boyu dükkanın kapalı kalması ve S.Ç.’ye ulaşamamalarının ardından durumdan şüphelenmeye başladı. Telefonların kapalı olması ve dükkanın sessizliğe bürünmesinin ardından vatandaşlar emniyete gitti.

100 kilogram altınla sırra kadem bastı

Kaçan kuyumcunun yanında yaklaşık 100 kilogram altın götürdüğü iddia ediliyor. Mağdurların ihbarı sonrası savcılık talimatıyla dükkana giren polis ekipleri, içeride bulunan yaklaşık 25 kilogram altına el koyarak koruma altına aldı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Olayın büyümesiyle beraber S.Ç.’nin Türkiye’den ayrıldığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Edinilen son bilgilere göre, zanlının yurt dışına kaçtığının tespit edilmesinin ardından hakkında "Kırmızı Bülten" çıkarıldı.

Soruşturma sürüyor

Yıllarca gelirlerini biriktirerek aldıkları altınları teslim eden vatandaşlar mağdur olmuş durumda. Takıların durumunun belirsizliği sürerken, kırmızı bülten ile aranan kuyumcu S.Ç'nin bir an önce yakalanması isteniyor. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması ve teknik takibi aralıksız sürüyor.