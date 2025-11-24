Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen soruşturma iznine itiraz etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin konser harcamalarına ilişkin başlattığı soruşturma çerçevesinde Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal etme” iddialarını değerlendirerek, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye yetkilisi Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verme kararı almıştı. Bakanlık, soruşturma izni talebine olumlu yanıt vererek, soruşturma sürecinin başlatılmasının önünü açtı.

Mansur Yavaş’tan hukuki adım: İtiraz dilekçesi

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma iznine karşı, Mansur Yavaş hukuki bir adım atarak itiraz dilekçesini bakanlığa sundu. Yavaş’ın itiraz dilekçesinde, soruşturma izninin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle işlem yapılmaması talep ediliyor. Bu durum, başkentteki siyasi ve hukuki gündemi yeniden hareketlendirdi.