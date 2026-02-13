Son Mühür / Yağmur Daştan- Karabağlar Belediyesi’nde iki yıla yaklaşan iddialar dosyaya dönüştü. Seçim döneminde para toplandığı yönündeki söylentilerden usulsüz ihale iddialarına, kamu sağlığını ilgilendiren skandallardan kentsel dönüşüm baskılarına kadar uzanan tartışmalar sonrası bakanlık harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, Karabağlar’daki iddialar için resmî inceleme başlattı. Belediyedeki inceleme süreci için mülkiye müfettişi atandı.

İddialar birikerek büyüdü

Bugüne kadar belediye hakkında ortaya atılan pek çok iddia inceleme mercehine alındı. İlk olarak bakteri tespit edildiği gerekçesiyle mühürlenen belediye havuzunun mührü sökülerek yeniden açıldığı, bu nedenle çocukların enfeksiyon kaptığı ve ailelerin hastane raporlarıyla savcılığa başvurması dosyada yer aldı. Havuz giriş ücretlerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı firmalara aynı iş için birden fazla fatura kesildiği iddiaları da dosyalara yansıdı.

Bunlarla sınırlı kalmayan süreçte, Karabağlar Belediyesi’nin “Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği”nde belediye çalışanı Erdem Ergün’ün 10 yaşındaki kızı Beliz Asrın’ın önce bayılması sonrasında ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması konusu da yer aldı.

‘Müteahhit’ iddiaları da incelenecek

Osman Aksüner ve Aşık Veysel mahalleleri ile Aydın Mahallesi’nin bir bölümünü kapsayan, yaklaşık 106 hektarlık kentsel dönüşüm alanında yaşananlar da soruşturma kapsamına alındı. Mahalle sakinlerini arayan bir kişinin “Bizim yönlendirdiğimiz müteahhitle çalışın” dediği, bu kişinin belediyeye sık sık girip çıktığı iddiaları da gündeme geldi.

SAMPAŞ iddiaları çok konuşulmuştu

Aralık ayındaki belediye meclis toplantısında, 106 hektarlık kentsel dönüşüm alanında SAMPAŞ Holding’in ofis açtığı gündeme gelmiş; İstanbul merkezli Sampaş Holding’in alanda ofis açtığını, şirket yetkililerinin 1,5 yıldır belediyeye gelip gittiğini belirtilmişti. Belediyenin hak sahibi olmadığı bir yeri holdinge peşkeş çektiği ileri sürülmüştü.

Mülkiye Müfettişi çalışmalara başladı

Art arda gelen iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi için mülkiye müfettişi görevlendirdi. Mülkiye müfettişi Mustafa Akgül’ün bugün belediyeye gelerek iddialara ilişkin resmî inceleme sürecini başlattığı ifade edildi. İncelemenin, seçim süreci dahil olmak üzere belediyenin mali ve idari uygulamalarını kapsayacağı öğrenildi.