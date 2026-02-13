SON MÜHÜR / Cumhur ERKEK

Kamuoyunda "FETÖ Borsası" iddiaları ve çeşitli silahlı eylemlerle anılan suç örgütünün lideri olduğu suçlamasıyla yargılanan Serkan Kurtuluş davasında kritik bir gelişme yaşandı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, dosyanın geldiği aşama ve firari sanıkların durumu değerlendirilerek duruşma Mayıs ayına ertelendi.

Arjantin’de İade ve Mülteci Çıkmazı

Hakkında kırmızı bülten bulunan ve 2020 yılında Arjantin’de yakalanan Serkan Kurtuluş, o tarihten bu yana bu ülkede tutuklu bulunuyor. Türkiye’nin iade talebi Arjantin adli makamlarınca daha önce kabul edilse de, Kurtuluş’un yaptığı "siyasi sığınma/mülteci" başvurusu iade sürecini kilitlemiş durumda. Henüz bu talebi karara bağlanmayan Kurtuluş’un, iade edilmemek için Arjantin mahkemelerinde hukuk mücadelesi sürdürdüğü biliniyor.

Mayıs Ayında Karar Çıkabilir mi?

İzmir’deki davayı takip eden hukukçular, dosyanın tekemmül ettiğini ve eksik evrakların tamamlanması ile birlikte Mayıs ayındaki duruşmada yerel mahkemenin bir karar verebileceğini öngörüyor. Eğer mahkeme, Kurtuluş’un gıyabında veya iade sürecini beklemeden dosyayı karara bağlama yoluna giderse, örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkında ağır cezaların çıkması ihtimal dahilinde.

Davanın Geçmişinde Ne Var?

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çete lideri Serkan Kurtuluş, 'İş dünyasına yönelik tehdit ve şantajla para toplandığı', 'Davanın kilit isimlerinden eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un ev hapsindeyken infaz edilmesi', 'İzmir genelinde birçok iş yerine ve şahsa yönelik düzenlenen silahlı saldırılar' düzenlemekle suçlanıyor.

Gözler Mahkemede

Mağdur avukatları ve kamuoyu, Mayıs ayında yapılacak duruşmada adaletin tecelli edip etmeyeceğini merakla bekliyor. Serkan Kurtuluş’un iadesi gerçekleşmese bile, yerel mahkemenin vereceği kararın davanın seyri açısından tarihi bir dönüm noktası olması bekleniyor.