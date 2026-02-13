SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- Buca Belediyesi’ni sarsan rüşvet operasyonunda her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Dosyanın kilit ismi Simge K.’nın itiraflarıyla derinleşen soruşturmada, rüşvet çarkının nasıl işlediği "Otel skandalı" ile gözler önüne serildi. Polisin baskın yaptığı otele, belediyenin önce engel olup sonra rüşvetle akladığı ortaya çıktı.

Panikle Ruhsatı İptal Etmşler

Buca’da mültecilerin usulsüz konakladığı gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından bir yıl önce basılan otel, belediyede büyük paniğe neden olmuş. O dönem dikkat çekmemek için otelin ruhsatını anında iptal eden belediye yetkilileri, perde arkasında başka planı devreye sokmuş

"Simge" Konuştu, Maskeler Düştü

Yapı denetim firması yöneticisi Simge K., emniyetteki sorgusunda bu kirli trafiğin şifrelerini tek tek çözdü. Simge K.’nın ifadesine göre; ruhsatı iptal edilen otel sahipleriyle temasa geçildi ve "Sorunun çözümü" için pazarlık masası kuruldu. Yüklü miktarda rüşvetin el değiştirmesinin ardından, belediyenin kendi iptal ettiği ruhsat, hiçbir eksik giderilmemesine rağmen yeniden onaylandı.

Belediye Koridorlarında "Sıra Kimde?" Korkusu

Simge K.’nın sadece bu olayla kalmayıp, imar müdürlüğündeki diğer usulsüzlükleri ve rüşvet paylaşımlarını da anlatması belediyede deprem etkisi yarattı. Savcılığın itirazı ve yeni delillerle tutuklu sayısı 14’e yükseldi. Polisin bir yıl boyunca kaydettiği görüşmeler, inkar yolunu tamamen kapattı.Şimdi, 'Sıra kimde' korkusu yaşanıyor.

"Aklama" Operasyonunun Detayları İnceleniyor

Müfettişler, polisin bastığı otelin ruhsatı ile şaibeli dosyaları geriye dönük incelemeye aldı. İptal kararından hemen sonra hangi gerekçeyle ve kimlerin imzasıyla yeni ruhsatın verildiği tek tek tespit ediliyor. Buca kamuoyu şimdi şu soruyu soruyor: Rüşvetle aklanan başka hangi projeler var?