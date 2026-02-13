SON MÜHÜR/Cumhur ERKEK- Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na uyuşturucu sokmaya çalışırken suçüstü yakalanan İzmir Barosu avukatlarından E.Y.’nin davasında yargılama süreci tamamlandı. Narkotik ekiplerinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla yakalanan avukat, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İhbar Boş Çıkmadı

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana gelen olayda, Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri stratejik bir operasyona imza attı. Avukat E.Y.’nin cezaevine uyuşturucu sokacağı bilgisini alan ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçti. Cezaevine giriş yaptığı sırada durdurulan avukatın üzerinde; Cumhuriyet Savcısı ve kurum müdürü nezaretinde detaylı arama yapıldı.

Üzerinden Kokain ve Ecstasy Çıktı

Yapılan aramada, avukat E.Y.'nin üzerinde poşetlenmiş cezaevine sokulmaya hazır kokain ve ecstasy maddeleri ile cezaevine sokulması yasak olan bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve meslek etiğini hiçe saymakla suçlanan avukatın yargılandığı mahkeme, delilleri ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak davayı sonlandırdı.

"Cezayı Çok Buldu"

Mahkeme heyeti, sanık E.Y.'yi "Cezaevine uyuşturucu veya uyarıcı madde sokmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Karar sonrası, verilen cezanın çok yüksek olduğunu savunan sanık avukatın, dosyayı temyiz etmek amacıyla İstinaf Mahkemesi’ne başvuracağı öğrenildi.