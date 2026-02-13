Son Mühür / Erkan Doğan - CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Damla Çelik Kaya, eşine sosyal medyasından yaptığı açıklama ile destek verdi.

"Başka bir görev kazanılır" derken ne demek istedi?

Geçtiğimiz yıl Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne atanan CHP Buca İlçe eski Başkanı Çağdaş Kaya’nın eşi Damla Çelik Kaya, eşi ile birlikte çekildikleri bir seçim fotoğrafı üzerinden mesaj verdi.

Kaya yaptığı açıklamada, “Arşivimde beraber bir sürü fotoğrafımız var tabi ki ama bunu seçmenin bir sebebi var. Biz bir mücadelenin içinde sevdik birbirimizi öyle aile olduk. Tabi bu fotoğrafı seçerken de yaşadıklarımız tek tek gözümün önünden geçti.

Yaşadığın acıları sindiremeden mücadeleye devam etmen mesela, kalp krizi geçirip ertesi gün sahaya dönüp seçim çalışmasına devam etmen mesela, gece çalan bir telefonla koşarak evden çıkman mesela, başı belaya girenlerin önüne siper olman mesela, uyku nedir bilmeden mahkeme kapılarında yol arkadaşlarını yalnız bırakmaman mesela. Bugün bir görev bitirildi yarın bir başkası kazanılır… Ne zaman mücadeleden vazgeçtik ki” dedi.

Buca-Bornova dayanışması !

Siyasi kulislerde işçilerine maaş ödeyemezken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket tatiline çıkan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin aralarından su sızmadığı konuşuluyor.

AK Partili Uğur İnan Atmaca, Başkan Duman’ın sevgilisinin Bornova’da bir konser vermesi için Başkan Eşki’den ricacı olduğunu gündeme taşımıştı.

Bornova Belediyesi’nin Atmaca’nın iddia ettiği gibi Cumhuriyet Bayramı’nda Orhan’a 2 milyon liraya yakın para ödemesi, CHP eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın eşi Damla Çelik Kaya’ya 2024 yılında Bornova Belediyesi’nde üst düzey bir görev verilmesi siyasi kulislerde “Buca-Bornova dayanışması mı var?” sorunlarına yol açıyor.

Başkan Ömer Eşki’ye “Kankanın sevgilisine konser pasladın” eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca,

Bornova Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yaptıkları Phuket tatili ile gündeme gelen Sevcan Orhan’a 2 milyon 860 bin TL ödemesine tepki göstermişti.

Atmaca X hesabından yaptığı açıklamada,

“Halk seni belediye başkanı seçecek, Sen kamu kaynağıyla halka hizmet etmek yerine kankanın sevgilisine doğrudan teminle konser paslayıp Phuket tatilini finanse edeceksin, Sonra da çıkıp engelleniyoruz diyeceksin… Yersen!”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de, EKAP’ta yer alan bedelin sanatçıya ödenen para değil etkinliğin tümünün maliyeti olduğunu söylemişti.