Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de Karabağlar Belediyesi’nin işlettiği ve uzun süredir yargı süreci devam eden akaryakıt istasyonuyla ilgili önemli bir karar alındı. İzmir 7. İdare Mahkemesi, nazım imar planında “belediye hizmet alanı” olarak görülen bir alanda faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun ruhsatının iptaline ve faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve akaryakıt istasyonları” başlıklı 80. maddesine atıf yapıldı. Kararda, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde akaryakıt istasyonlarına izin verilebilmesi için nazım imar planında bu alanların açıkça “akaryakıt istasyonu” olarak gösterilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, yapı ruhsat belgesinin alınmış olmasının da yasal bir gereklilik olduğu belirtildi. Mahkeme, somut olayda bu şartların sağlanmadığı kanaatine vararak, belediye hizmet alanında yer alan istasyonun ruhsatının iptal edilmesine ve faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Encümen’den de karar çıktı!

Yargı kararının ardından toplanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni de “mahkeme tarafından kapatma kararı çıkması” gerekçesiyle söz konusu akaryakıt istasyonunun kapatılmasına karar aldı. Encümen toplantısında, istasyonun ruhsatlandırma sürecinde birçok evrağın eksik olduğu ifade edilirken, bundan sonraki aşamada tesisin mühürleneceği kaydedildi.

AK Parti’den tepki geldi: Mevzuatları bilmediklerinin göstergesi!

Konuya ilişkin açıklama yapan Hüseyin Uzun, sürecin geçmişine dikkat çekerek, “Daha önce işleten şahıslar mahkemeye başvurmuş. Mahkeme de benzin istasyonunun bulunduğu alanın imar planlarında park, bahçe ve yeşil alan olarak görüldüğünü tespit ederek bu kararı verdi. Burada, belediye başkanının uygulama yaparken mevzuat ve kanuna bakmadan kendi aldığı kararlarla benzin istasyonunu işleteceğini zannettiğini görüyoruz. Mahkemenin verdiği bu karar belediye başkanının ne kadar yanlış kararlar verdiğini de ortaya koyuyor” dedi.

Uzun, söz konusu istasyon açılmadan önce imar değişikliği yapılması gerektiğini savunarak, “Bu çalışmalardan önce imar değişikliği yapması gerekiyordu; bunu da belediye başkanı görmemezlikten gelerek 2025 yılının mayıs ayında açılış yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin encümeninin de mahkeme kararına uymak zorunda olduğundan dolayı alanın kapatılması söz konusu. Bugün yarın gelip belki de mühürleyecekler” ifadelerini kullandı. İstasyonun Karabağlar Belediyesi’ne bağlı KARBEL şirketine ait olduğunu hatırlatan Uzun, “Sonuç itibariyle burada belediye başkanının kanun ve mevzuatlara bakmadan Karabağlar şirketlerinden KARBEL’e ait olan benzin istasyonunu faaliyete açması, belediye mevzuatını bilmediklerinin en iyi emaresi” diye konuştu.

“Belediyecilik oyunu çeviriyorlar”

Açıklamalarında Karabağlar Belediyesi yönetimini de sert sözlerle eleştiren Uzun, Helil Kınay hakkında, “Her şeyi bilen, kimseyle istişare etmeyen, ‘dediğim dedik’ anlayışıyla hareket eden ve sürekli kısım müdürlerini değiştirmekle belediyecilik yaptığını zanneden biri” ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın en büyük zararını Karabağlar halkının gördüğünü savunan Uzun, “Karabağlar’da maalesef belediyecilik dip yapmış durumda. Hizmet üretemiyorlar, sadece belediyecilik oyunu çeviriyorlar. Bir müdürü atıyor, üç ay sonra beğenmiyor yerine başkasını atıyor. Bir yerde istikrar yoksa orada ne bereket olur ne de hizmet” dedi.

‘Uğantaş Ailesi’ tepkisi: Rahatsızlık yaratıyor!

Uzun, belediye yönetimindeki bazı isimlere de değinerek, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş ile eşi Koray Uğantaş’ın KARBEL’in başında olduğunu hatırlattı. Bu durumun Karabağlar’da geniş kesimlerde rahatsızlık yarattığını öne süren Uzun, “Bu ailenin belediyeyi yönettiği düşüncesi tüm Karabağlar’da hem AK Parti cenahında hem de CHP’liler tarafında tepki topluyor. Bunun neticesinde CHP’li 12 meclis üyesi arkadaşımız bundan dolayı belediye başkanına tavır da koyuyor. Bu arkadaşlarımızın görüşleri maalesef değer bazına alınmıyor, bu kişilerin komisyonlara bile yazılmaması Karabağlar için çok büyük kayıp. Sonuç itibariyle olan hep Karabağlar’a oluyor” ifadelerini kullandı.

“Hem halk hem muhtarlar şikayetçi”

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Uzun, sözlerini şöyle tamamladı: “Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşananlardan hem halk hem de muhtarlar şikayetçi. Belediye Başkanı Helil Kınay ise ‘dediğim dedik’ diyerek yoluna devam ediyor. Bakalım, bu kafayla nereye varacak. Bizim siyaset anlayışımız asla hamaset değil, bizler doğruları söylemekle mükellefiz. Vatandaşımız da artık çok bilinçli, yaşananları görüyor. Biz milletimizin menfaatine doğru olan neyse onu konuşmaya, yanlışları söylemeye devam edeceğiz.”