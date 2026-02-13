Son Mühür - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 13 Şubat 2026 itibarıyla kentteki barajların güncel doluluk verilerini açıkladı. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve kar erimeleri su rezervlerinde sınırlı bir artışa yol açarken, uzmanlar bu yükselişin kuraklık riskini ortadan kaldırmak için yeterli seviyede olmadığını ve doluluk oranlarının hâlâ kritik aralıkta bulunduğunu belirtti.

İzmir baraj doluluk oranları 13 Şubat 2026

İZSU verilerine göre İzmir barajlarında bugün itibari ile doluluk oranları şu şekilde:

Tahtalı Barajı'nda gözle görülür artış

Kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar ve bazı bölgelerde yaşanan su baskınları günlük yaşamı olumsuz etkilese de barajlara önemli ölçüde su girişi sağladı. İzmir’in başlıca içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda da son yağışlarla birlikte doluluk oranında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. 10 Şubat’ta yüzde 19,05 seviyesinde olan doluluk oranı, dün yüzde 20,80’e çıkarken bugün itibarıyla yüzde 24,04’e ulaştı.

29 Ocak’ta Tahtalı Barajı’nda yüzde 2,93 olarak ölçülen doluluk oranı, son iki haftada etkili olan sağanak yağışlar ve kar erimelerinin ardından bugün yüzde 24,04 seviyesine yükseldi. Açıklanan veriler, İzmir’in önemli içme suyu kaynaklarından biri olan barajda gözle görülür bir toparlanma yaşandığını gösterdi. Uzmanlar, artışın baraj seviyelerinde belirgin bir iyileşme sağladığını ancak mevcut oranın hâlâ ideal seviyelerin altında kaldığını belirterek kuraklık riskinin sürdüğüne ve su tüketiminde dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Gördes Barajı uzun bir aradan sonra bu seviyede

29 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 0 seviyesine kadar düşerek neredeyse kuruma noktasına gelen Gördes Barajı, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yaşanan taşkınların ardından yeniden su tutmaya başladı. 11 Şubat’ta yüzde 11,44 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 12,04’e yükseldi. Kısa sürede kaydedilen bu artış barajda geçici de olsa umut verici bir toparlanma olarak değerlendirilirken, uzmanlar seviyelerin kalıcı hale gelebilmesi için yağışların uzun vadede devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Mevcut yükselişin kuraklık riskini tamamen ortadan kaldırmadığına da dikkat çekiliyor. Barajlardaki doluluk neden bu kadar önemli? Barajlarda tam doluluk oranı, rezervuarın kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı ve en yüksek su seviyesini ifade eden üst sınırı gösterir. Bu oranlar, şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge olarak kabul edilir. Seviyelerin düşmesi durumunda içme suyu temininde aksaklıklar yaşanabilir, tarımsal sulama yetersiz kalabilir ve buna bağlı olarak gıda fiyatları artış gösterebilir. Aynı zamanda hidroelektrik santrallerinin enerji üretimi de olumsuz etkilenir. Bu nedenle düşük doluluk oranları hem ekonomik dengeleri hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilir.