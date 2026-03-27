Günün haberiydi!.. Dikkat çekiciydi ve dahi... Türkiye’ye “ciddi bir uyarı” yapan o kişi ise... “Vatan Partisi” lideri Dr. Doğu Perinçek’ten başkası değildi... Çünkü... Perinçek, özgün yorumuyla Türk milletini uyarıyor ve... Savaş dönemlerinin... Borçları silmek için “fırsat” olarak görüldüğünü hatırlatarak... Yurt dışındaki bankalara yatırılan “500 milyar Dolar”ın... Acilen Türkiye’ye getirilerek... Üretime çevrilmesi gerektiğini ısrarla dile getiriyor...

Peki...

Perinçek, Türkiye’ye nasıl sesleniyor?

Söyledikleri aynen şöyle:

“Türkiye’de bizim alın terimizle büyük kazanç sağlayanlar, (500 milyar doları) yurt dışındaki bankalara götürdüler! Bir süre sonra bizim zenginler o bankaların kapılarını çalıp, parasını istediği zaman, onlara para değil birer kağıt verecekler... Ancak bu onların servet kaybı olmaz; Türkiye’nin büyük kaybı olur!”

Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Savaşlar aynı zamanda borçları silme fırsatlarıdır... Örneğin, (Savaş başladı, ben ödemiyorum... Silahın varsa gel diyecekler!) Avrupa’daki bankalar paraları ödemediği zaman ne yapacaksın? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüyle gidip o parayı alabiliyor musun? Alamıyorsun... Öyleyse üzerine soğuk su içersin... Bu 500 milyar doların planlı bir şekilde yabancı bankalardan çekilip, Türkiye’de üretim süreçlerine sokulması lazım...”

ABD’nin İran ile savaşta mağlup olduğunu iddia eden Doğu Perinçek, ABD Başkanı Trump için de şu ayrıntıları dile getiriyor:

“Trump’ın iktidarda kalması bakımından Haziran vadesini biçiyorum... Trump yenildi ve Amerika’daki tahtını kaybetmenin arifesinde... Tahminim, seçime kalmayacaktır...”

Bitiriyoruz...

Yılların Doğu Perinçek’i...

Servet sahiplerini uyarırken...

Her yanlış eylemin...

“Türkiye’nin alın terini çöplüğe atmak!”

Olacağını dile getiriyor ve uyarılarını şöyle noktalıyor:

“Yanlış yaparsak, Avrupa emperyalizminin bunalımını hafifletecek bir destek olur ve Avrupa’ya (500 milyar dolar) hibe etmiş oluruz... Zaten paralarımızı o bankalara koyduğumuz zaman, bankalar o paralarla kredi veriyor, faiz kazanıyor, kazanç elde ediyor... Yani (biz onlara 500 milyar dolar borç vermiş) oluyoruz...”

Nokta...

Hamiş 1: Yurt dışında yerleşik, Türkiye'de banka hesabı olanların sayısı 200 bini aşmış durumda (Nisan 2025) Toplam Mevduat: Yurt dışı yerleşiklerin hesaplarında ciddi bir artış yaşanmakta... Varlık Dağılımı: Toplam varlıkların 391 milyar TL'si yerel para cinsinden, 894,8 milyar TL'si yabancı para, 74,8 milyar TL'si ise kıymetli maden (altın vs.) hesaplarından oluşmaktadır... (Anadolu Ajansı)

Sonsöz: Doğu Perinçek'in en önemli özelliği, Türk siyasetinde 1960'lardan beri aktif olan, Maoist kökenlerden ulusalcı / Avrasyacı çizgiye evrilen, ideolojik değişimlerine rağmen tutarlı bir "öncü parti" ve "millî devlet" savunuculuğu yapan, hapis süreçlerine rağmen siyasi liderliğini sürdüren ideolog ve parti başkanı kimliğidir...”