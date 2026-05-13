Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP Grubu’nun verdiği önerge ile oy çokluğu ile kabul edilen gündem dışı konuşmalarının canlı yayınlanmaması ve meclis üyelerinin konuşmalarına dair süre getirilmesi, pazartesi günü gerçekleşen toplantıda CHP’nin evet oyu ile kabul edildi. Bu karardan sonra Cumhur İttifakı Grubu tepki gösterdi, meclis toplantısı partili meclis üyeleri arasında restleşmeye döndü. Verilen süreleri kullanmak adına Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri divan katibinin okuduğu komisyon raporlarını tek tek tekrar okudular.

“Tahammülsüz bir yaklaşım görüyoruz”

Meclis toplantısında yaşanan durumu değerlendiren Şahin, “Ortaya koydukları söylem ve tutumların, demokratik teamüllere tam anlamıyla örtüşmediğini düşünüyoruz. Bugün muhalefette olmalarında rağmen sergiledikleri yaklaşım, iktidar olmaları halinde nasıl bir yönetim anlayışını benimseyeceklerine dair ipuçları vermektedir. Demokrasi, yalnızca kendi düşüncesini ifade etmek değil, farklı görüşlerin de özgürce konuşabilmesine imkan tanımaktadır. Ancak mevcut tabloda, muhalif seslere karşı tahammülsüz bir yaklaşım görüyoruz. Güç ve yetkinin sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz, demokratik denetim mekanizmalarının güçlü olduğu bir yönetim anlayışı her zaman daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır” dedi.

“Kararını vermiş, tercihini ortaya koymuş”

Belediye Başkanlarının parti değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, “Niye geçiyorsun diye mi soralım? Geçebilirler. Başka bir partinin belediye başkanının kararına müdahale edecek değiliz. Kararını vermiş, tercihini ortaya koymuş” dedi.

“CHP çizgisinden çıktı”

Süreçte kullanılan söylemlerin siyasi nezaket sınırlarını aştığını belirten Şahin, “Kocanı boşa gel ifadeleri kullanılıyor, tehdit ediliyor. CHP çizgisinden çıktı. Tunç Soyer yeni bir açıklama yaptı. Yapılanların büyük bir muhbirlik olduğunu ifade ediyor. Demek ki iç denetimden kaçıyorlar, denetim yapılmayacak mı, mahkemeyi bilmeyecekler mi, adaletin önüne çıkmayacaklar mı? Denetimi, adalet, muhalefeti tanımamak, ne kadar kötü. Bunları düşündüğümüzde ortaya bir vahşet çıkıyor. Bugün yaşana CHP hakkında 5 olay var. 5 olayın her biri tehdit, mikrofon kapatma, demokrasi, adaletten yargıdan kaçma” şeklinde konuştu.

“Değerlendirme milletimizin takdirinde”

CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Şahin, “Demokratik denetim, yargı süreçleri ve hukukun üstünlüğü herkes için geçerlidir. Muhalefet dahil hiçbir siyasi yapı, denetim mekanizmalarının dışında değerlendirilemez. Son dönemde yaşanan gelişmeler; ifade özgürlüğü, demokrasi anlayışı ve siyasi tahammül konusunda kamuoyunda tartışmalara neden olmaktadır. Nihai değerlendirmeyi ise milletimizin takdirine bırakıyoruz” dedi.

CHP’nin İzmir programı merak konusu

CHP Lideri Özgür Özel’in Cuma günü İzmir’de bir dizi programlar gerçekleştirecek. MHP İzmir İl Başkanı CHP’li Özel’in İzmir ziyaretini değerlendirerek, “Neye gelecek, nasıl gelecek, nasıl olacak bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.