SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ege'nin gözde tatil beldesi, yat dünyasının göz bebeği Alaçatı Yat Limanı’ndan yaşanan sarsıntı iş dünyasını da şaşırttı. Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik gerekçelerle mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, şirketin mali tablolarını değerlendirdi ve konkordato talebini yerinde buldu. 5 Mayıs 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere, dev işletmeye 3 aylık geçici mühlet tanındı. Bu kararla birlikte şirket, alacaklı takipleri ve icra işlemlerine karşı koruma kalkanına alındı.

Komiserler Kurulu Kritik İsimlerden Oluştu

Limanın mali yapısını mercek altına almak ve sürecin başarıyla tamamlanıp tamamlanmayacağını denetlemek üzere mahkeme tarafından 3 kişilik uzman bir heyet atandı. Atanan heyette bağımsız Denetçi Mali Müşavir Gülden Kaman, Hukukçu Sevgi Kanyılmaz, İşletme Uzmanı Prof. Dr. Erhan Demirel isimleri yer aldı.

Şirketin Geleceği 29 Temmuz'da Netleşecek

Limanın ve işletmeci şirketin geleceğini belirleyecek olan duruşma için tarih de netleşti. Taraflar, 29 Temmuz 2026 saat 14:00’te mahkeme karşısına çıkacak. Mahkeme, komiser heyetinden gelecek rapor doğrultusunda "kesin mühlet" verilip verilmeyeceğine karar verecek. İlanın yayınlanmasıyla birlikte alacaklılar için de yasal takvim işlemeye başladı. Karara itiraz etmek isteyen alacaklılar, 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilecekler. Alaçatı gibi stratejik bir noktada yaşanan bu gelişme, sadece turizm değil denizcilik ve ticaret dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Bölge ekonomisinin en büyük aktörlerinden birinin bu süreci nasıl yöneteceği şimdiden merak konusu oldu.