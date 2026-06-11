Deniz Baykal...

İstifa edip...

CHP’ye veda ettiğinde takvimler 10 Mayıs 2010’u gösteriyordu...

Parti “7 şiddeti”nde sallandı!

CHP’ye gönül verenler şaşkındı...

Altıok’un “1 Numaralı” koltuğuna oturmaya hazırlanan...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyecanı...

Çok belli oluyordu...

N’itekim...

Kemal Bey...

33. Olağan Kurultay'da Türkiye’ye şöyle seslendi:

“Geliyorum, iktidara geliyoruz... Yoksulların, ezilenlerin haklarını korumak için geliyoruz... Mustafa Kemal'den İnönü'ye, Ecevit'ten Baykal'a kadar... Bize bırakılan görkemli tarihin altında iktidara geleceğiz..."

Ne var ki...

Kemal Bey, bi’daha başka koltuğa oturamadı...

Cumhurbaşkanı adayı oldu; onu da kaybetti...

Yine de (Mayıs 2023) şunları söylemeden edemedi:



“Buradayım be, buradayım! Siz de buradasınız... Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim... Buradayım!"

İçine mi doğmuştu acaba?

Yoksa şans melekleri yanında mıydı; bilinmez ama...

Mayıs 2026'da mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı ile...

Kasım 2023'teki kurultay iptal edilmişti ve...

Kılıçdaroğlu “3 yıl aradan sonra” hukuken...

Yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yerleşti...

Koltuğa oturur oturmaz da hatırlayın, neler demişti?

"CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız...

Bizim partiye çok eleştiriler gelmiştir ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor! Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım... İki milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle genel başkanlık seçimi (tüzük kurultayı) istiyorum...”

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Kemal Kılıçdaroğlu...

Kesintisiz “13 yıl” CHP’nin “bir numara”sı olarak görev yaptı...

Özgür Özel’in, “1 numaralı koltuk”taki görevi ise...

An itibarıyla “2 yıl 194 gün”...

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CHP'ye “mutlak butlan” kararı sonrasında Grup Başkanı seçilen Özgür Özel ise 9 Haziran sabahı yaşanan krizin ardından Meclis'teki grup kürsüsünde konuşan isim olmuştu...

Dedi ki, Özgür Özel:

“Burada konuşmayı kendi adıma bir zafer olarak görmüyorum... Ancak CHP'nin seçilmiş genel başkanının burada konuşması, Dikmen Kapısı önünde toplanan insanların, sizlerin demokrasi sevgisindendir..."

“Başka ne dedi, CHP lideri?” demeye kalmadı...

Veee...

Dün akşamüstü...

Kemal Kılıçdaroğlu, basıverdi “kırmızı düğme”ye...

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen...

Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK'sında...

Aralarında milletvekillerinin de yer aldığı isimlerin ihraçları görüşüldü...

Toplantı sonrası, Enser Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un...

Parti üyeliklerinin askıya alındığı ve...

Kesin ihraçla disiplin kuruluna sevk edildikleri açıklandı...

Buz gibi “donduran” soru şu:

“Kemal Kılıçdaroğlu, bunu neden yaptı?”

*

Bitiriyoruz...

Özgür Özel sık sık konuşmasında seçimi dile getirdi ve "Millet bir karar verir... O karar burada tecelli eder... Burası seçilmişlerin yeridir" dedi ve sözlerinin gerisini şöyle getirdi: “Tarihi bir eşikteyiz... Ümit ediyorum mutlak butlan kararıyla partiye yapılan saldırıdan sonra aklıselim hakim olur ve geri dönülmez biçimde aşılmaz..."

CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapması gerektiğini söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu'na bu çağrısını tekrarladı:

“Kurultay yapacağım deyip, 1-1,5 yıla yayar, seçime girerim hesabı yaparsanız tek umudu CHP olan herkesin tüm hayallerini yerle bir etmekle kalmaz, onları ebediyen sandıktan koparır, geri dönülmez şekilde kaybedersiniz...”

Neredeeen, nereye, di’mi?

Nokta...

Hamiş: Dün gündeme düşen iddialardan biri de “CHP yönetiminin DSP'ye birleşme teklifinde bulunduğu veya partiyi istediği” yönündeydi... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal reddetti; bu tür talepleri "partiyi teslim alma girişimi" olarak değerlendirdi...

Sonsöz: CHP'de “Mutlak Butlan” yönetiminin parti Sözcüsü Müslim Sarı, dokuz CHP'li vekilin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı... Özgür Özel'in ihracı ile ilgili soruya Müslim Sarı, "Özgür Özel'le ilgili değerlendirme sonra yapılacak" yanıtını verdi...