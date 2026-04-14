Son Mühür- Gülistan Doku için verilen adalet mücadelesinde sıcak gelişme 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi oldu.

Aralarında Gülistan Doku'nun sevgilisi olduğu belirtilen Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemil Yücer ve üvey babası eski polis Engin Yücer'in de bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.

7 ilde gerçekleştirilen 13 gözaltı içinde en dikkat çekici olanı dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğunun öğrenilmesiydi.

Kılıç'tan dikkat çekici sorular...



Altı yıldır kayıp olan Gülistan Doku için verilen adalet mücadelesine dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç,

''Gülistan Doku 6 yıldır kayıp.

6 yıldır bir genç kadının akıbeti karanlıkta.

6 yıldır adalet yerini bulmadı.

Bugün 13 kişi gözaltında…

Aralarında dönemin Tunceli valisinin oğlu da varmış'' hatırlatmasında bulunarak dikkat çeken soruları gündeme getirdi.

''Peki soruyoruz'' diyen Kılıç,

''Bu 6 yıl boyunca neredeydiniz?

Kim bu dosyanın üzerini örtmeye çalıştı?

Kimler korundu, kimler görmezden gelindi?

Neden bunca zaman tek bir somut adım atılmadı?

Bu dosya için Meclis’te 5 kez araştırma önergesi verildi. Soru önergeleriyle defalarca uyarı yapıldı. Ama her seferinde susuldu. Görmezden gelindi.

Gülistan Doku dosyası bu ülkenin hukuk sisteminin sınavıdır.

6 yıl boyunca işlem yapmayanlar da adaleti bu halktan kaçıranlar da hesap vermeli'' çağrısında bulundu.

