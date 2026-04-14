Siyaset arenasındaki hareketlilik ve ekonomik gelişmeler seçmen eğilimlerini doğrudan etkilerken, anket şirketlerinden gelen veriler partiler arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Şu an Türkiye'de birinci parti Ak Parti mi CHP mi? İşte en güncel iki anketin sonuçları...

GENAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ SON ANKET SONUÇLARI

GENAR tarafından nisan ayında paylaşılan son verilere göre, AK Parti yüzde 34 bandının hemen üzerinde birinci sırada yer alıyor. CHP ise yüzde 30 barajını aşarak ana muhalefet gücünü koruyor. GENAR anketine yansıyan partilerin oy dağılımı şu şekilde:

AK Parti: %34.2

CHP: %31.8

DEM Parti: %8.9

MHP: %8.6

İYİ Parti: %5.2

Zafer Partisi: %3.1

Anahtar Partisi: %2.5

Yeniden Refah Partisi: %2.3

Saadet Partisi: %1.1

TİP: %1.0

AREDA-SURVEY GÜNCEL OY ORANLARI

Areda-Survey tarafından paylaşılan bir diğer araştırmada da benzer bir tablo hakim. Bu ankette AK Parti ve CHP arasındaki puan farkının biraz daha açıldığı gözlemlenirken, Anahtar Partisi'nin yükselişi dikkat çekiyor. İşte o oranlar:

AK Parti: %34.0

CHP: %29.2

DEM Parti: %8.7

MHP: %8.1

İYİ Parti: %5.6

Anahtar Partisi: %4.6

Zafer Partisi: %3.9

ANKET SONUÇLARINA GÖRE SİYASİ TABLO NASIL?

Her iki anketin ortalaması alındığında, AK Parti'nin liderliğini sürdürdüğü ve yüzde 34 bandında kemikleştiği görülüyor. CHP ise yüzde 29 ile 32 arasında değişen oranlarla ikinci sırada konumlanıyor. Üçüncülük yarışı ise yüzde 8-9 bandında seyreden DEM Parti ve MHP arasında kıyasıya devam ediyor. İYİ Parti, Zafer Partisi ve son dönemde atağa kalkan Anahtar Partisi'nin oy oranları, olası ittifak senaryolarında belirleyici bir rol oynayacak.