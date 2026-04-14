İzmir ekibi Göztepe'nin son haftalardaki olumsuz performansına rağmen Avrupa hedefi hız kesmeden devam ediyor. Stanimir Stoilov ve öğrencilerine olan destek bir an olsun düşmezken, bir destek de CHP İzmir'in önemli isimlerinden biri olan Tacettin Bayır'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ile karşılaştığını belirten Bayır, "Bu şehir, bu taraftar Avrupa'yı hak ediyor!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tacettin Bayır'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ne hoş bir tesadüf... Bir gün önce Göztepe'mizin maçında 1-0 öndeyken 3-1 geriye düştük. Öyle bir an geldi ki, kalbim duracak sandım. Ama bu takım pes etmedi. 90 dakika sonunda geri geldi ve skoru 3-3 yaptı. Saygın hocamıza "0-40 yaş aralığında, gençliğini Göztepe'ye adamış bir taraftar grubu var. Uzun zamandır yüzleri gülmüyordu. Sizin gelişinizle birlikte o umut yeniden yeşerdi, o yüzler biraz olsun güldü" diye belirttim. Şimdi sırada daha fazlası var. Bu şehir, bu taraftar Avrupa'yı hak ediyor. Haydi, o bileti birlikte alalım."

