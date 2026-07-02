CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bu dönemi, geçmiş dönemlerine göre biraz daha farklı geliyor bana... Genel Başkanlık'tan çok Noter kıvamında bir liderlik... Perde arkasında asıl güç, 'Mahşerin dört atlısı' konumuna gelen isimlerde... Kim bunlar?

Müslim Sarı, Mahir Polat, Orhan Sarıbal ve Cemal Canpolat...

Olağanüstü kurultay yapılmasını engelleyen de, kimin ihraç edilip, yerlerine kimin geleceğine karar veren de bu dört isim ve onların kendi alt kadroları...

Bugünkü güç dağılımı Gürsel Tekin'in aleyhine görünüyor...

Ona uygun bir koltuk yok... En azından şimdilik yok...

Bundan sonra ne olur?

Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurma düşüncesine fren yaptıran isim, Numan Kurtulmuş...

Kurtulmuş, Özel'in TBMM çatısı altında CHP Grup Başkanı olmasına kapı araladığı sürece Özel, yeni partiyi ötelemeye devam edecektir.

Grup toplantısında kürsüye çıkması ve Meclis'in verdiği makam araçlarını kullanma imkanı şu an için Özel'e yetiyor gibi görünüyor.

Yeni partinin gecikmesinin faturası çıkar mı?

Bence çıkar.

Çok değil, bir yıl önce yer gök Ekrem İmamoğlu diye inlerken, insanlar akın akın Saraçhane'ye koşarken bugün gelinen noktada İmamoğlu'nun adını anan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek hake gelmiş olması Özgür Özel'in kafa yorması gereken bir konu.

Demir tavında dövülür ve dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz diyen büyükler Özel'e örnek olmalı.

Tabanda bugünkü destek, sıcak yaz aylarının getireceği rehavetle mum gibi eriyip gidebilir...

Özgür Özel ve kurmaylarının zor bir yol ayrımında olduğu kesin...

Seçimleri sadece onların siyasi kariyerini değil, hem CHP'nin hem Türk siyasetinin geleceğini belirleyeceğine ise şüphe yok...