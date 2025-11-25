Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütlerinde, partinin üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) seçimleri öncesinde önemli kulis bilgileri konuşuluyor. Son edinilen bilgilere göre, partinin önde gelen isimlerinden Veli Ağbaba ve Seyit Torun’un, yeni dönemde PM listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimlerin PM'ye girişi, partinin hem yerel yönetimler hem de örgüt sorumluluğu tecrübelerini üst yönetime taşıma stratejisi olarak yorumlandı.

Partinin deneyimli isimleri PM'ye dönüyor

Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan bu hamle, özellikle son seçim dönemlerinde aktif rol üstlenmiş, teşkilat ve yerel yönetimler nezdinde güçlü bağlantıları olan isimlerin merkeze taşınması anlamına geliyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yardımcıları olarak bilinen Veli Ağbaba ve Seyit Torun'un PM listesinde yer alması, parti yönetiminde yeniden ağırlıklarının artacağı şeklinde değerlendiriliyor. Her iki ismin de parti içi dengeleri iyi bilmesi ve tabanda karşılık bulması, bu beklentiyi güçlendiriyor.

Parti Meclisi yerel ve örgüt tecrübesiyle güçlenecek

Veli Ağbaba, daha önceki dönemlerde örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, bu tecrübesiyle teşkilatlar tarafından yakından tanınan bir isim. Seyit Torun ise yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürütmüş, özellikle belediyelerle olan koordinasyonu ve bilgi birikimiyle bilinen bir isim. Bu iki deneyimli siyasetçinin Parti Meclisi'ne girmesi, CHP yönetiminin önümüzdeki süreçte örgüt ve yerel yönetimler alanındaki kararlarını bu tecrübeler ışığında almayı hedeflediği şeklinde yorumlandı.

Yeni yönetim kadrolarında değişiklik olacak mı?

CHP'nin yetkili karar organı olan Parti Meclisi, partinin politikalarının belirlenmesinde ve yürütülmesinde kritik bir rol oynuyor. Ağbaba ve Torun gibi isimlerin PM'ye girişi, Genel Başkan'ın yeni dönemde kuracağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrosuna yönelik de ipuçları taşıyor olabilir. Parti Meclisi üyelerinin belirlenmesinin ardından, CHP'nin yeni siyasi yol haritasının ve önceliklerinin daha net ortaya çıkması bekleniyor.