Son Mühür- Olay, Mantua'nın Borgo Virgilio kasabasında yaşandı. Adam, annesi Graziella Dall’Oglio’nun ölümünü yetkililere bildirmedi ve cesedini evin çamaşır odasında uyku tulumuna koyarak sakladı. Yapılan polis incelemelerinde, kadının cesedi tamamen mumyalanmış halde bulundu.

Kadın kimliğini kullanarak maaşını topladı

Adam, annesinin ölümünden sonra onun kimliğine bürünmek için detaylı bir plan yaptı. Makyajdan kıyafetlerine kadar annesinin görüntüsünü taklit eden adam, ölümünden sonra bile annesinin kimlik kartını yenilemeyi başardı. Bu sayede, annesinin emekli maaşını ve aileye ait üç evden gelen geliri toplamaya devam etti. Yılda yaklaşık 61 bin dolar gelir elde ettiği bildirilen adam, bu şekilde dolandırıcılığını sürdürebildi.

Kadın ses tonu ve boyun yapısı fark edildi

Dolandırıcılığın fark edilmesine neden olan, bir devlet dairesinde çalışan bir memur oldu. Kimlik işlemleri sırasında, adamın kadın kimliğine bürünmüş olmasına rağmen, “kadına göre fazla kalın bir boyun”, “erkeksi yüz hatları” ve “düşük bir ses tonu” fark eden görevli, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan fotoğraf karşılaştırmaları sonucu, adamın uzun süredir annesinin yerine geçmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Polis, adamın evine girdikten sonra yaptığı aramada Dall’Oglio’nun mumyalanmış cesedini buldu. Yetkililer, kadının ölümünde şüpheli bir durum bulunmadığını, ölümün muhtemelen doğal sebeplerden kaynaklandığını belirtti. Ancak, otopsinin bunu netleştireceği ifade edildi.

“Çok üzücü bir hikaye”

Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, olayın çok tuhaf ve üzücü olduğunu belirterek, “Muhtemelen doğal nedenlerle öldü ama otopsi bunu netleştirecek. Çok tuhaf, aynı zamanda çok üzücü bir hikâye” ifadelerini kullandı. Adam, ceset gizleme ve sosyal yardım dolandırıcılığı suçlamalarıyla soruşturma altına alındı.