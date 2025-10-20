Dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasında 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı. Aralarında bazı belediye başkanlarının da bulunduğu sanıklar için ağır suçlamalar yöneltilirken, detayları gazeteci Ceylan Sever aktardı. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardıklarına göre, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında fezleke düzenlendi.

İddialar üzerine fezleke!

Gazeteci Ceylan Sever sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Aziz İhsan Aktaş ifadesinde, Seyhan Belediyesi’ndeki hakkedişleri karşılığında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a, Oya Tekin’in eşi Tekin aracılığıyla Ankara’da 1 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü.

-Aziz İhsan Aktaş’ın yine iddiasına göre Ekrem İmamoğlu’nun verdiği talimat üzerine 2024 yerel seçimleri öncesinde “seçim için destek” ödemesi adı altında para toplanmış, bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a 5 milyon lira rüşvet verdiğini söylemişti. Bu iddia üzerine Karabat ve Bulut hakkında fezleke düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'tan ilk yorum!

Gazeteci Barış Yarkadaş yaşanan gelişme üzerine yaptığı ilk değerlendirmede, "Ben bu vekillerin yerinde olsam çıkar meydan okur; dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve yargılanmayı isterdim. Bu iddiaları da mahkemede çürütürdüm! Ama bunun ol(a)mayacağını biliyoruz. Çünkü bu mevzuları geçen akşam kendi aralarında da konuştular ve “Her şeyi inkar etme politikası” izlemeye karar verdiler. Belli ki; savcılığa meydan okuyabilecek durumda değiller…" dedi.