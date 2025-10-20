Ankara'da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışa; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve ilçe başkanları katılım gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılışta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Tel tel dökülen bir iddianameyi görebildik!"

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü ile ilgili açılan soruşturmanın iddianamesinin hazırlanmasını gündemine alan Özel, "Yapmadığı kalmamış ama itirafçı olmuş, örgüt kurmuş dışarıda, güya o örgütte birlikte suç işlediğini iddia ve iftira ettiği kişilerin içeride. Kendisi hakkında dünya kadar şey yazıyor serbestçe geziyor ama Adıyaman Belediye Başkanı bir satır, Adana Belediye Başkanı bir satır, Seyhan Belediye Başkanı bir satır, Ceyhan Belediye Başkanı bir satır... Bir de ne işleri var bunların İstanbul'da bu işlerin yeri kendi memleketleridir onu orada tutabilmek için suçlamanın türünü değiştirmeler falan büyük bir tutarsızlık. Karşımızda adeta tel tel dökülen bir iddianameyi görebildik." ifadelerini kullandı.

"Tutuksuz yargılama bekliyoruz!"

Açıklamalarını sürdüren Özel, "Sadece özgürlük karşılığında 'şunu imzala çık' dediklerini nasıl bir arada tutacaklar hepsini görüyoruz. Ama her şey bir yana bu işin bahanesi kalmamıştır. Bütün deliller toplanmıştır, iddianameye yazılmıştır. Tutuksuz yargılama esastır, kimsenin kaçacağı bir yer yoktur. Bıraktığınızda koşa koşa Zeydan Karalar'ın gideceği yer Adana'ya hizmet etmektir. Bütün deliller toplandıktan sonra, neredeyse bir yıldır bu dosyadan değil esas olarak kayyum dosyasından tutuklu olup konjektür gereği oradan tutukluluğu kaldırılırken buradan yedekleme için içeriye sokulan Ahmet Özer hakkında iddia ortadadır. Belediye oradadır, Esenyurt hizmet beklemektedir ve tensiple birlikte tahliye ve tutuksuz yargılama adaletin, vicdanın, ahlakın gereğidir. Tüm belediye başkanlarımız için tutuksuz yargılama bekliyoruz." dedi.