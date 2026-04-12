Son Mühür- İsrail'in savaş suçu mahkeme kararıyla tescillenmiş başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın tepkisi sert olmuştu.

''Gazze'de bir soykırım sahneleyen ve bölgedeki yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlikten dolayı Başkanımızı hedef almaya cüret ediyor'' hatırlatmasında bulunan Duran,

''Onun adına tutuklama emirleri bulunan bir suçlu; artık arkadaşı kalmadı. Siyasi hayatta kalma stratejisi olarak bölgeyi kaosa ve çatışmaya sürüklüyor.

Netanyahu er ya da geç hesap verecek...

Kimsenin ahlaki değerleri ve meşruiyeti olmadığını herkes biliyor; kimseden ders verme hakkına sahip değil. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı er ya da geç hesap verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, barışçıl ve güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesine devam edecek'' mesajı verdi.

Netanyahu'ya yönelik AK Parti kanadından tepkiler çığ gibi artarken en ilginç tepki gazeteci yazar Şamil Tayyar'dan geldi.

Dikkat çeken görsel...



İsrail'in uzun süre ibadete kapattığı Mescid-i Aksa görselinin önünde Netanyahu'yu dizlerinin üzerinde kapaklanmış halde gösteren Tayyar, Türk ordusu üniforması giymiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da asker postalıyla Netanyahu'nun kafasına bastırdığı bir yapay zeka görselini paylaştı.

Tayyar görsele göndermede bulunarak, ''Bir gün olur inşallah'' ifadelerine yer verdi.

