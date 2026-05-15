Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, toplu açılış ve lansman programları kapsamında İzmir’e geldi. Yoğun programına Bayraklı’nın ardından Bornova’da devam etti. Daha önce temel atma törenine de katılan Özel, Sarnıç Mescid’a Aksa Camii’nin kullanıma başlaması için açılış törenine katıldı.

Açılışa Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ev sahipliği yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzBB Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri, İlçe belediye başkanları ve partililer de katıldı. Daha önce Bornova Sarnıç Mahallesi’nde Mescid’i Aksa model alınarak inşa edilen ve temeli Özgür Özel’in katılımıyla atılan caminin açılışı için CHP’li Özel geldi.

Eski köy yerleşimlerinden biri olan Sarnıç Mahallesi’nde mevcut caminin toprak kayması nedeniyle risk oluşturduğu tespit edilmesi üzerine Bornova Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirildi. Kudüs’teki Mescid’i Aksa’dan esinlenerek hayata geçen cami üç katlı. Alt katında muhtarlık ofisi de yer aldı. Açılış yapılmadan önce Mevlüt okundu ve yemek de verildi.

Özgür Özel: Vatandaşın emrindeyiz

Açılışta konuşan CHP Lideri Özgür Özel, "Biz CHP olarak genel başkan yardımcılarımız ve Belediye başkanlarızla buradayız. Sarnıç çok önemli bir yerde, burası benim evime 12 kilometre benim iki büyük sevdalı olduğum yer var birisi Manisa, diğeri Bornova. Burası tam Manisa ile Bornova arasında bir yerdir. Geçtiğimiz yıl Ömer bana Sarnıç'ın cami ihtiyacından bahsetti. Biz vatandaşın ihtiyacını görecek ne varsa emre amadeyiz. Ben orada bu caminin açılışının Cuma namazında yapılacağının sözünü vermiştim o gün yanımda Ferdi Zeyrek vardı. Bugün buraya Ferdi ile gelemedik, eşi sevgili Nurcan bana eşlik ediyor. Cami'nin bir diğer önemi Mescid-i Aksa'dan geliyor bizim için çok önemli bir yer. Biz Mescid-i Aksa'yı örnek alarak bir cami yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."