Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya İzmir'deki yerel yönetimi ve aksaklıları ele aldığı video serisine bir yenisini daha ekledi. Kaya İzmir'de ki işlerin yavaş ilerlemesi hakkında İzmir Metrosu'nu örnek göstererek öyle bir açıklama yaptı ki hesaplamaları şoke etti.

Ak Partili Kaya yerel yönetimi 'kaplumbağadan yavaş' diyerek şu sözlerle eleştirdi:

"İzmir'de yerel yönetimler, hizmet hızında kaplumbağadan yavaş. Bak sana İzmir Metrosu’nun hikayesini anlatayım. Bu hikaye aslında iki ayrı dönemin, iki ayrı hızın, iki ayrı anlayışın hikayesi. Üçyol-Bornova hattının temeli 1995 yılında atıldı. Henüz 5 yıl geçmeden, 2000 yılında 11,2 kilometrelik hat tamamlanıp hizmete açıldı. Yani İzmir, metrosunun ilk omurgasını kısa sürede kazandı.

2000 yılından sonra geçen 25 yıla baktığımızda tablo bambaşka bir hal aldı. 2012'de Evka-3 ve Ege Üniversitesi, aynı yıl İzmirspor ve Hatay, 2013'te Göztepe, 2014'te Poligon ve Fahrettin Altay ve en son 2024'te Narlıdere hattı. Tüm bu süreçte toplam hat uzunluğu 27 kilometreye ulaştı.

Hesaplamalarında metro yapımı için günde 2 metrenin altında ilerlendiğini ifade eden Kaya sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Ama gerçek şurada; bu 27 kilometrenin 11,2 kilometresi 95-2000 yılları arasında yapıldı. Geriye kalan yaklaşık 16 kilometre tam 25 yılda tamamlandı. Basit bir hesapla 25 yılda 16 kilometre, yılda yaklaşık 640 metre. Günde 2 metrenin bile altında.

Artık bu altyapı meselesi değildir; yerel yönetimin performansı meselesidir. Dünyanın birçok şehrinde metro projeleri kilometrelerce uzunluktaki hatlarla birkaç yıl içinde tamamlanıyor. İzmir'de ilerleme kaplumbağadan bile yavaş.

Yüzleşmemiz gereken yer de tam şurası: Bu şehir yavaşlığın, gecikmenin, ertelenmiş projelerin değil; planlayan, hızlanan ve sonuç üreten bir anlayışın şehri olmayı hak ediyor."