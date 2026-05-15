SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in merkezi noktalarından değnekçilere yönelik tepkiler yükseliyor. Özellikle Konak ve tarihi Kemeraltı Çarşısı çevresinde sayıları her geçen gün artan değnekçiler, artık esnafı ve sürücüleri canından bezdirdi. Vatandaşlar yol kenarlarına, boş buldukları her alana 'çöken' bu kişilerin, ödeme yapılmadığında tehditkar tavırlar sergilediğini belirtiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kamuya açık alanlarda usulsüz şekilde park ücreti talep eden 32 şüphelinin gözaltına alınmasını değerlendiren İzmirliler, Emniyet ile İzmir Başsavcılığının zorbalara karşı harekete geçmesini bekliyor.

İzmir’de Sokaklarını Parsellemişler

Ankara’daki operasyonun yankıları sürerken, İzmir’in merkezi noktalarından tepki yükseliyor. Özellikle Konak ve tarihi Kemeraltı Çarşısı çevresinde sayıları her geçen gün artan değnekçiler, artık esnafı ve sürücüleri canından bezdirdi. Vatandaşlar, yol kenarlarına boş buldukları her alana çöken bu kişilerin, ödeme yapılmadığında tehditkar tavırlar sergilediğini belirtiyor.

Operasyon Yapılsın

Ankara’da yürütülen soruşturma, kamusal alanların kimsenin şahsi ticarethanesi olamayacağını bir kez daha gösterdi. İzmirli sürücüler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sergilediği hukuki iradenin bir benzerini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bekliyor. Vatandaşlar, Konak ve Kemeraltı başta olmak üzere kentin kilit noktalarında denetimler sıkılaşmasını, yasa dışı otoparkçılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara 'dur' denilmesini, sokaklar, kayıt dışı ve tehditvari çalışan bu gruplardan temizlenmesini istiyor.

Ödeme Yapmayın

Emniyet birimleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, belediye veya yetkili kurumlar dışında kimsenin sokaklarda park ücreti toplama yetkisi olmadığını hatırlatıyor. Uzmanlar, bu tarz bir taleple karşılaşan vatandaşların korkmadan 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunması gerektiğini vurguluyor.

